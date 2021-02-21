هيونداي تكشف عن المساحة المبتكرة والتصميم الداخلي المستدام لأيونيك 5

الوكيل الإخباري - كشفت شركة هيونداي موتورز اليوم عن صورة جديدة للتصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات لسيارة أيونيك 5- IONIQ 5 التي طال انتظارها، وذلك قبل العرض العالمي الأول للسيارة المقرر أن يتم افتراضيا يوم 23 فبراير الجاري.

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ويستخدم طراز أيونيك5 ( BEV) منصة هيونداي الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP) والتي كشفت عنها الشركة في ديسمبر العام الماضي، وتحتوي هذه المنصة الكهربائية على بطارية مسطحة تتيح مساحة داخلية واسعة وقابلة للتخصيص، مما يوفر تجربة تنقل أكثر خصوصية من ناحية الاستخدامات المتعددة، مع تكوينات مرنة داخل المقصورة لاستيعاب كل من الركاب والأمتعة بشكل مريح.وتم تأثيث الطراز الجديد بمواد ومنسوجات صديقة للبيئة، بحيث يعكس التصميم الداخلي اهتمام المستهلكين المتزايد بوسائل النقل الشخصية التي تدعم الرفاهية، وتلبي في نفس الوقت الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة قال لي سانغ - يوب ، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: "يقدم تصميم أيونيك 5 نظرة متفائلة لما يمكن للعملاء توقعه في عصر السيارات الكهربائية الجديدة، فقد عمدنا لترجمة توقعات العملاء والاستجابة لحاجاتهم وتركيزهم على وسائل الرفاهية والراحة من خلال توظيف قاعدة العجلات الطويلة التي توفر مساحة كبيرة للركاب، فقد أردنا أن تكون هذه المساحة الخاصة مكانا مثاليا للتنقل وإعادة الشحن ومريحا لمستخدميها، بتعبير آخر أن توفر شعور الراحة في المنزل أثناء عملية الشحن ".

تصميم داخلي مستوحى من مفهوم المساحة المعيشية-Living Spaceيهدف تصميم أيونيك 5 إلى تمييزها عن غيرها من المركبات الكروس أوفر متوسطة الحجم، خاصة تلك التي تحتوي على محركات احتراق داخلي وأنظمة القيادة Steer-by-Wire التقليدية، لأن نظام منصة E-GMP يسمح بقاعدة عجلات ممدودة وأرضية مسطحة بشكل أكبر.بحيث يمكن للسائق والركاب في أيونيك 5 الدخول والخروج بحرية من المقصورة على أي من الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق، لأن الأرضية المسطحة تسمح لجهاز التحكم في الوسط بالانزلاق للخلف وللأمام، بحيث يأتي كخطوة نوعية ومبتكرة عن جهاز التحكم التقليدي الثابت والعمل على تقديم مساحة أكبر مقارنة به. ويحل مفهوم جهاز التحكم الجديد "‘UniversalIsland" محل الكونسول الوسطي ليعمل بشكل أكثر ديناميكية، ليصبح حجر الزاوية في تجربة المميزة التي توفر مساحة كبيرة في أيونيك 5.

من جهة أخرى؛ تم تجهيز مقاعد السائق والراكب الأمامي بمساند للأرجل لتتيح للركاب الاسترخاء أثناء إعادة شحن سيارتهم.

ويمكن تحريك جميع المقاعد وإعادة وضعها، مما يسهل على البالغين في المقدمة العناية بالأطفال والحيوانات الأليفة الجالسة في الخلف.

تقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال تصميمات داخلية مستدامة عالية الجودة ركزت هيونداي، عند تصميم أيونيك 5، على ما يبحث عنه الجميع في السيارة.

وكان أحد مطالب العملاء الواضحة هو الحاجة إلى حلول تنقل أكثر وعياً بالبيئة مع تأثير بيئي أقل. ولذا عالج المصممون هذه المخاوف من خلال استخدام أيونيك 5 لمواد صديقة للبيئة ومستدامة.

وجرت الاستعانة بالجلد المعالج بيئيا لتغطية المقاعد، فضلا عن كونه مصبوغا ومعالجا بمستخلصات زيت نباتي من بذور الكتان. وتتكون المفروشات الناعمة الأخرى في جميع أنحاء المقصورة من منسوجات مشتقة من ألياف مستدامة مثل المكونات الحيوية لقصب السكر والصوف وخيوط البولي، بالإضافة إلى مواد منسوجة من الألياف المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وطلت الأسطح، مثل لوحة القيادة والمفاتيح وعجلة القيادة وألواح الأبواب، بطلاء حيوي من البولي يوريثين يتكون من زيوت مستخرجة من أزهار اللفت والذرة.

العرض العالمي الأول لأيونيك 5ستطلق هيونداي سيارتها أيونيك5 لأول مرة في 23 فبراير الجاري خلال حدث لعالمي ستكشف هيونداي خلاله النقاب عن تفاصيل الميزات المبتكرة لـسيارةأيونيك 5، وكيف يمكن للعملاء الاستفادة من طراز BEV المخصص.

يمكنكم مشاهدة فيديو قصير عن جهاز التحكم المتحرك الجديد من خلال الرابط: Short Film : Download from this link



