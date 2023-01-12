هيونداي ستاريا تصل الأردن بتصميم فضائي

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن ستاريا 2023 الجديدة كلياً ضمن فئة مركبات الفان الكبيرة متعددة الاستخدامات الأحدث والأكثر تطوراً.

اضافة اعلان



وبهذه المناسبة قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:" تهدف هيونداي من خلال تقديم ستاريا الجديدة ضمن أسطولها دائم التطور، إلى وضع رؤية مستقبلية جديدة في تصميم المركبات التي تتمتع بالفرادة والانسيابية الرائعة، وهي خير خلف لطراز H1 الشهير والذي يعتبر الرائد والأكثر مبيعا في المملكة".



وظهرت ستاريا الجديدة كلياً نتيجة الجهود الكبيرة، التي تكرّسها هيونداي لتقديم حلول التنقل الذكية مع تلبية احتياجات نمط الحياة المتطورة، بالتالي توفير حلول فريدة للتنقل بمتناول عملائنا، من خلال صفاتها وخصائصها المبتكرة والتصميم غير المسبوق، والمساحة الداخلية الواسعة والرَّحبة الذي يجعلها مثالية لكل رحلة عائلية أو تجارية.



وتعكس ستاريا فلسفة تصميم فريدة تبدأ بعملية التصميم الداخلي، وتتوسع منها إلى الهيكل الخارجي. وتعكس مركبة "ستاريا" التزام هيونداي بإنتاج مركبات تنقل ذكية مستقبلية، ومفهوم التقدم من أجل الإنسانية، وهو الهدف الأسمى الذي أطلقته هيونداي العالمية سابقاً، إذ تأتي ستاريا بخصائص متطورة تركّز على راحة السائق وتوفير تجربة تنقل مريحة للركاب.



وتأتي ستاريا بـ 4 إصدارات مع 3 ركاب أو 6 ركاب نقل مشترك ستاريا فان أو 9و11 راكباً.

ومع محركات ديزل بسعة 2.1 لتر وبقوة 177 حصان ، ومحرك ست أسطوانات بنزين بسعة 3.5 لتر يولد قوة 268 حصان.



وجاءت ستاريا بمظهر خارجي جديد غامض ومثير يشابه تصميم المركبات الفضائية ويعكس السرعة والقوة، ويبرز الجزء الأمامي إضاءة طويلة أفقية تعمل خلال النهار، ومصابيح أمامية جديدة أسفلها. تشتمل الواجهة الأمامية لستاريا على مصابيح LED أفقية تعمل في النهار تعمل على عرض السيارة ويتم إقرانها بمصابيح أمامية منخفضة مثبتة على جانبي الشبكة، ويتضمن تصميم الجزء الخلفي من ستاريا مصابيح خلفية عمودية ونافذة عريضة. وصمّمت نوافذها البانورامية الموسّعة والخطوط السفلية بشكل يوحي باتساع المقصورة الداخلية. كما صمّم ارتفاع كابينة السيارة بما يحقق أقصى حد للراحة.



ويمكن للمهتمين بمشاهدة هيونداي ستاريا الجديدة زيارة معارض هيونداي شارع المدينة الطبية بجانب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة