هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة حضور مهيب وأداء أكثر قوة من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هيونداي موتور في المملكة، عن أطلاق سيارة سوناتا هايبرد الجديدة، التي تم إعادة تصميمها بشكل جذري، كإحدى سيارات هيونداي الأكثر شعبية في المنطقة، حيث تتميز السيارة الجديدة بقدر مثالي من لمسات التصميم الرياضي وتفاصيل عالية التقنية وأداء وكفاءة مثبتين، تلهم أولئك الذين لا يهابون التعبير عن شخصيتهم القوية.

اضافة اعلان



تأتي سيارة السيدان متوسطة الحجم الشهيرة بمظهر كوبيه أنيق بأربعة أبواب يسلط الضوء على فلسفة التصميم "الرياضية الحسية" لشركة هيونداي.



توفر سوناتا الجديدة، المبنية على منصة عجلات الجيل الثالث من هيونداي، تجربة قيادة غير مسبوقة.

وبهذه المناسبة، قال زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة: "تأتي هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة بالتأكيد لتوفي بوعدها بتوفير تجربة رياضية متميزة للسائقين والركاب. لقد ولدت سوناتا الجديدة بشكل كبير لتسمو من جديد، فقد أعيد بناؤها بتصميم جريء وتفاصيل دقيقة عالية التقنية، مما يجعلها أكثر رياضية من أي وقت مضى".



التصميم:

سوناتا هايبرد الجديدة هذه في المقدمة، يدمج التصميم الأفقي لسوناتا مصباح الأفق السلس المميز من هيونداي والمصابيح الأمامية المخفية واسعة النطاق للحصول على مظهر مستقبلي. تخلق الشبكة الجديدة ومداخل الهواء الأكبر مظهرًا أكثر ديناميكية وعدوانية. استمرارًا للتصميم الخلفي، تؤكد المصابيح H الخلفية الجديدة على وقفة سوناتا العريضة وشخصيتها ذات التقنية العالية. يعد غطاء الصندوق على شكل جناح والجزء الخلفي على شكل عادم بأداء رياضي.



الداخلية

في الداخل، تماشيًا مع مظهرها الرياضي، توفر مقصورة سوناتا الجديدة تصميمًا يتمحور حول السائق مع تفاصيل عالية التقنية تدعم أنماط الحياة الحديثة. يوفر التصميم الداخلي "العائم" الجديد لسوناتا بيئة مستقبلية، مع عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة منحنية بانورامية، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس،



شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، من بين العديد من الميزات الجديدة الأخرى.



تجتمع العناصر المرئية لتخلق تأثيرًا جليا، تبرزه ميزات التصميم التي تزيد من الإحساس بالمساحة الداخلية. أحد التطبيقات الجديرة بالملاحظة لعصا أو عتلة تبديل التروس الأنيقة ذات النقل السلكي من النوع العمودي (SBW)، والتي تعتبر أكثر ملاءمة بكثير من أداة اختيار التروس التقليدية.



يتم ضمان الاتصال أثناء الحركة من خلال تكامل تطبيقات Apple CarPlay® وAndroid Auto®، وتتوفر لوحة شحن لاسلكية Qi لإبقاء الهواتف الذكية مشحونة. تضيف سوناتا الآن منفذ شحن USB للصف الثاني، في إشارة إلى ركاب المقعد الخلفي المتصلين اليوم. يوجد في قلب نظام AVN نظام صوتي استثنائي من Bose Premium مزود بـ 12 مكبر صوت.



الأداء

وتشمل المواصفات الفنية محرك الهجين Hybrid G2.0 GDi HEV الذي يأتي بالمزيد من الكفاءة والرفق بالبيئة. بقوة 195 حصانًا و205 نيوتن متر من عزم الدوران. وفاعلية متميزة في استهلاك الوقود.

تتمتع سوناتا بهيكل محسّن مع قيادة وتحكم محسّنين، مع تصميمات محدثة لنظام التعليق الأمامي والخلفي، وتوجيه منقح للتركيز على الاستجابة. والنتيجة هي سيارة سيدان تتميز بالتواصل والرشاقة والراحة.



أنظمة مساعدة السائق والسلامة

تتميز سوناتا الجديدة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، وتوفر حماية للركاب، وتقدم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) كجزء من أحدث تقنيات SmartSense من هيونداي. اعتمادا على المواصفات، بما في ذلك:

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي

• مساعدة الخروج الآمن (SEA)

• نظام تثبيت السرعة الذكي (SCC)

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)

• نظام المساعدة على تتبع المسار (LFA)

• نظام تجنب الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCA)

• المساعدة على الخروج الآمن

• مساعدة الضوء العالي العالي (HBA)

• شاشة عرض محيطية

• تحكم نافذة كهربائية للسلامة

• شاشة عرض النقاط العمياء

• نظام المساعدة الذكية على ركن السيارة عن بعد (RSPA)

• شاشة عرض النقاط العمياء

• تنبيه الراكب الخلفي



وتتوفر سيارة سوناتا هايبرد الجديدة حاليًا في صالة عرض مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي شارع الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمان.























