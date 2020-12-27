هيونداي كريتا 2021 الجديدة مواصفات عالمية بأسعار تنافسية

الوكيل الاخباري -
أثبتت هيونداي كريتا جدارتها حيث أنها حديثة عهد بسوق الكروس أوفر متوسط الحجم، إلا أن هذا لم يمنعها من أن تكون واحدة من أشرس متنافسات هذا السوق، حيث دمجت فيها هيونداي عصرية التصميم والتفاصيل سواء كانت خارجية أم داخلية، بالإضافة إلى العديد من الرفاهيات التي جعلت كل من جلس في كريتا يرتبط بها أكثر، ولهذا حققت كريتا نجاحات كبيرة واعتمد عليها الكثيرون سواء كانت كسيارة عائلية أو كسيارة إستخدام يومي ولم تخذل من اعتمد عليها.اضافة اعلان
وبناءاً لما حققته كريتا من نجاحات منذ أن ظهرت لأول مرة منذ 6 سنوات، قررت هيونداي أن تزودها بِتصميم خارجي فريد يمزج ما بين تصميم مستقبلي خارجي بدون أن تلتزم بالمعايير التقليدية من حيث التصميم الخارجي، مع وضع بصماتها الجديدة والتي بمجرد أن ترى السيارة ستعرف فوراً أنها هيونداي، وتمكنت من إخراج الجيل الحالي من تحفتها الجميلة والتي لاقت محبين كُثر وتزايد جمهورها بعد أن رأوها في حلتها الجديدة كلياً.
أنتج الصانع الكوري العريق هيونداي سيارته كريتا لأول مرة في عام 2014 وكانت تتشارك الشاسيه الخاص بها مع عدد من سيارات الهيونداي والتي منها IX25 الشهيرة، ثم قامت هيونداي بتحديث عام على جميع سياراتها محاولة توحيد الشكل الخارجي مع حفظ التفاصيل الحصرية لكل سيارة حتى تظل كل سيارة محتفظة بجمالها، فقررت أن تنتج الجيل الثاني من كريتا 2021 الجديدة كلياً
والتي تشبه إلى حدٍ ما سياراتها الكبيرة هيونداي باليسايد.
أما تفاصيل التصميم التي زودت بها هيونداي سيارتها كريتا فهى مقدمة كبيرة نسبياً مع مصابيح أمامية فريدة حيث يقع الجزء الأساسي من المصابيح الأمامية على جانبي المصد الأمامي وجزء الأضواء النهارية تقع فوق جزء المصباح الأساسي في تناغم وتناسق فريد، وتتوسط المقدمة شبكة ضيقة الفتحات يتوسط اعلى الشبكة توجد علامة هيونداي الشهيرة، أما الجزء السفلي من المصد الأمامي وعلى أسفل جانبيه توجد مصابيح الضباب، وعلى جانبي السيارة فيمكنك وبكل سهولة مشاهدة الرفارف الجانبية أو الفندرات ليست دائرية بشكلٍ كامل وبارزة مما يعطيها مظهر قوي وجذاب، أما خلفية السيارة فهي أكثر جمالاً واناقة من مقدمتها، لما تحتوي من تفاصيل جميلة تبدأ من ميل الزجاج الخلفي مروراً بالمنطقة الواقعة بين المصابيح الخلفية، مع التفاصيل الخاصة بالمصابيح الخلفية والتي يطغى عليها اللون الأحمر في تناسق فريد، مع بطانة بلاستيكية قوية أسفل السيارة بالكامل لحماية جسمها الخارجي من الأحجار الصغيرة المتطايرة نتيجة عزم العجلات الأمامية على الطرق الغير ممهدة؛ كما تم تزويدها بمجموعة ألوان جذابة وهادئة يمكنك الإختيار بينها أو إختيار لونين مختلفين الأول على كل السيارة باستثناء السقف والذي يأتي بلون مختلف ما بين أسود وفضي أو هو نفسه لون السيارة حسب ما تفضله.
وقد زودت هيونداي سيارتها كريتا بمقصورة داخلية شديدة الأناقة مع خامات ذات جودة عالية مع شاشة مدمجة في منتصف التابلوه حيث أنها متصلة مع الكونسول بشكل تقليدي مع بطانات أبواب تقليدية مع عجلة قيادة جديدة ولوحة عدادات متطورة، وتؤمن المقصورة الداخلية كل وسائل الراحة والرفاهية مع الرحابة التي يمكنها أن تحتوي 5 ركاب براحة تامة، إلا أن الجزء الخلفي لا يناسب طوال القامة، إلا أن المقصورة الداخلية بشكلٍ عام ما زالت تحتوي على بعض التفاصيل التي تشبه الجيل الأول.
وتم تزويد هيونداي كريتا في السعودية بمحرك واحد رباعي الإسطوانات خطي يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان، مع معدل إستهلاك وقود يصل إلى 17.50 كم / لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، كما وتم تزويدها بعدد من عوامل الأمان نبدأها مع 2 وسائد هوائية وحساسات خلفية، كاميرا خلفية، حساسات الإطارات، مكابح مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق مع دعم المكابح، أما عوامل الترفيه فَتتنوع ما بين فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل وتعطيل المحرك، نوافذ كهربائية، وَمكيف أوتوماتيكي، USB، AUX، بلوتوث مع ستائر جانبية وسقف بانورامي، 4 مكبرات صوت مع نظام تثبيت سرعة ذكي، وتختلف وجود هذه العوامل سواء كانت عوامل الأمان أو عوامل الرفاهية حسب الفئة.
وقد تم طرح هيونداي كريتا 2021 في السعودية ضمن ثلاثة فئات مختلفة:
1.SMART بسعر 70,000 ريال سعودي.
2.SMART + بسعر 72,500 ريال سعودي.
3.MID بسعر 82,500 ريال سعودي.