هيونداي موتورز تكشف في فيديو جديد عن مشاركتها في موسم كرة القدم الجديد 2021/22

الوكيل الاخباري - مع بدء مباريات الموسم الجديد لكرة القدم، وتصاعد المنافسات بين أشهر الفرق مؤذنة بتسعة أشهر أخرى من الدراما الرياضية؛ قامت هيونداي موتور بهذه المناسبة بالكشف عن مقطع فيديو جديد يسلط الضوء على شراكتها مع خمسة أندية أوروبية كبرى.

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يركز الفيديو الجديد على المشجعين لدورهم الحيوي في المساهمة في نجاح فرقهم، ولأنهم يعودون في موسم كرة القدم 2021/22 في جميع أنحاء القارة إلى الملاعب لتشجيع فرقهم -في الأغلب- لأول مرة منذ مارس 2020.

يؤكد فيديو هيونداي الجديد على أهمية المشجعين ويسلط الضوء على بعض أنشطة الرعاية الناجحة مع الأندية الشريكة من المواسم السابقة، ويعد بأن هناك “المزيد في المستقبل”.



وقال أندرياس كريستوف هوفمان، نائب مدير التسويق هيونداي أوروبا: ” تعتبر هيونداي شريكًا مهماً لفرق السيدات والرجال في بعض أكبر أندية كرة القدم في أوروبا، ونحن متحمسون للغاية للمشاركة في موسم الجديد”.

وأضاف: “المشجعون هم شريان الحياة لأي فريق، ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى في الملاعب في 2021/2022، وسنعمل طوال الموسم مع الأندية الشريكة لنا لنقدم أنشطة الرعاية المثيرة – لذا ترقبوا المزيد في المستقبل”.



وبعد عطلة صيفية قصيرة، ستدخل الأندية الشريكة لشركة هيونداي الموسم الجديد على أمل الاستفادة من نجاحاتها في المرة الماضية. وسيتطلع نادي تشيلسي لكرة القدم، إلى إضافة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خزانة الكؤوس في أول موسم كامل لتوماس توخيل بصفته مدرب الفريق اللندني. كما سيواصل نادي أتلتيكو مدريد، بطل الليغا (LaLiga) 2020/21، الاجتهاد خلال الموسم الجديد.

ويقوم كلا الناديين بوضع شعار هيونداي على أكمام قمصان اللاعبين في المسابقات المحلية، وخلال موسم 2021/22 ، ستحمل قمصان تشيلسي وأتلتيكو أيضًا شعار العلامة التجارية لهيونداي في المسابقات الأوروبية لأول مرة.



ومددت هيونداي مؤخرًا اتفاقيتها متعددة السنوات مع نادي إي سي روما لموسم آخر. وقد تأهل النادي الإيطالي لدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الافتتاحي في المرة الأخيرة، ويبدأ إي سي روما الموسم الجديد مع مدربه جوزيه مورينيو الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين. ويظهر شعار هيونداي -كما في السابق- على ظهر القميص الأحمر والأصفر الشهير لاعبي النادي في معظم المسابقات المحلية.



كما تتألق هيونداي في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث ترعى الشركة نادي هيرتا لكرة القدم وأينتراخت فرانكفورت الفائز سابقا بالدوري الأوروبي. وكان كلا الناديين قد انشغل بالانتقالات خلال الصيف، ويهدف كلاهما لموسم ناجح يتأهلان فيها للنهائيات.



ولن ستظهر هيونداي في فرق الرجال فحسب، حيث تشارك في جميع بطولات دوري كرة القدم النسائية الأوروبية الكبرى. وتمتلك الشركة شراكات مع مجموعة صاعدة من الأندية النسائية، بما في ذلك نادي تشيلسي للسيدات، وإي سي روما للسيدات، ونادي أتليتكو مدريد فيمينينو، وإينتراخت فرانكفورت للسيدات.



استراتيجية هيونداي لكرة القدم تشمل عموم أوروبا



تشارك هيونداي قريبًا في عدد من الفعاليات لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، وذلك بعد حضورها اللافت في كل من مسابقات كرة القدم الوطنية والدولية لأكثر من 20 عامًا، وبعد عملها كشريك طويل الأمد لـفيفا -FIFA منذ 1999.



ولا تعتبر هيونداي مجرد راعي لأندية كرة القدم الرائدة في أوروبا، ولكنها أيضًا شريك لمشجعيها، ومن خلال إستراتيجيتها لكرة القدم التي تشمل عموم أوروبا، تدعم هيونداي المشجعين بنشاط من خلال رعايتها مع نادي تشيلسي في المملكة المتحدة، ونادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وروما في إيطاليا، بالإضافة إلى هيرتا برلين وإينتراخت فرانكفورت في ألمانيا.