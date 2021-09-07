هيونداي موتور تؤكد على التزامها بتطبيق حياد الكربون خلال معرض IAA Mobility 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم خلال حدث IAA Mobility 2021 عن التزامها بأن تصبح شركة محايدة للكربون بحلول عام 2045.



ترتكز الاستراتيجية المتكاملة التي تعتمدها شركة هيونداي لتطبيق حيادية الكربون على الركائز الثلاث التالية: التنقل النظيف، ومنصات الجيل التالي، والطاقة الخضراء. تعرض هيونداي مجموعتها الكاملة من السيارات الكهربائية، كما تستعرض أحدث الحلول في سبيل التقدم بطاقة إيجابية في معرض IAA لهذا العام، والذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر في ميونيخ، ألمانيا.



وفي تصريح له، قال جيهون (جاي) تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: "في ظل الرؤية التي تعتمدها شركتنا والتي تهدف إلى "التقدم من أجل الإنسانية"، فإن هيونداي موتور تبذل قصارى جهدها للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها تجاه العالم. يمثل تغير المناخ تحدياً بالغ الأهمية، ويحتاج إلى أقصى قدر من الاهتمام العاجل من الجميع.

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تلتزم شركة هيونداي موتور بأن تصبح محايدة للكربون في منتجاتها وعملياتها العالمية بحلول عام 2045، وسنقدم استثمارات لتقديم وسائل نقل أنظف وحلول طاقة أكثر مراعاة للبيئة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لصالح الجميع".



يمكن لزوار معرض IAA الوصول إلى جناح شركة هيونداي موتور، حيث تعرض الشركة مفاهيم BEV ونموذج الروبوتات الكهربائية بالكامل والعروض التقنية على سلسلة قيمة الهيدروجين، وذلك في القاعة A1، ميسي ميونيخ.



وتتاح لزائري معرض IAAفرصة الوصول إلى المواقع المختلفة للحدث عبر خدمة Blue Lane التي تقدمها هيونداي، ما يوفر الفرصة لتجربة أحدث سيارات التنقل النظيف للعلامة التجارية، ومنها سيارات IONIQ 5 وNEXO، وKona EV، وElec City Fuel Cell bus.



كما أن العرض التوضيحي الخاص بشركة هيونداي في IAA متاح رقمياً أيضاً. ويمكن مشاهدة فيديو المؤتمر الصحفي على قناة يوتيوب العالمية لشركة هيونداي موتور.



بدوره قال مايكل كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور في أوروبا: "بفضل الموقع الجديد وتنسيق الرقمي الهجين والمباشر، فإن معرض IAA لهذا العام مختلف إلى حد بعيد عن النسخ السابقة، ويسعدنا للغاية أننا نشارك مرة أخرى في تقديم مجموعتنا. نحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا المستقبلية لشركتنا، والتي لا تقتصر على التنقل في السيارات. وإلى جانب ذلك، نحن نضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بنا والتي تهدف لتمكين مجتمع محايد للكربون، وهو أمر حتمي لأن مستقبل الكوكب على المحك".



الطريق إلى حياد الكربون



تلتزم هيونداي موتور في معرض IAA لهذا العام، بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 75٪ عن مستوى 2019 بحلول عام 2040. وستحقق هيونداي الحياد الكربوني في منتجاتها وعملياتها العالمية بحلول عام 2045.



تقوم استراتيجية هيونداي موتور المتكاملة متعددة الأبعاد لحياد الكربون على ثلاث ركائز، وهي: توسيع تشكيلة التنقل النظيف، وتطوير منصات الجيل التالي، والاستثمار في حلول وتقنيات الطاقة الخضراء.



الركيزة 1: التنقل النظيف

منذ الكشف الأول عن سيارتها النموذجية EV في عام 1991، أحرزت هيونداي موتور تقدماً نحو خفض الكربون من خلال ريادتها في التنقل النظيف.



تلتزم شركة هيونداي موتور بزيادة حصة مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات (ZEVs) تدريجياً في السنوات القادمة. وبحلول عام 2030، تهدف هيونداي إلى تأمين 30 في المائة من مبيعاتها العالمية من المركبات عديمة الانبعاثات ZEVs. وبحلول عام 2040، تتوقع الشركة أن تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV)80 في المائة من إجمالي مبيعاتها.



وبحسب المنطقة، تخطط هيونداي موتور لتقديم المركبات عديمة الانبعاثات فقط في أوروبا بدءاً من عام 2035. وبحلول عام 2040، ستقوم هيونداي بالتخلص التدريجي من جميع المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري في الأسواق الرئيسية، ما يدعم الانتقال إلى التنقل النظيف.



السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV)

في أغسطس 2020، أطلقت هيونداي موتور علامتها التجارية الجديدة IONIQ للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وهذا ما يشير إلى التزامها بعصر التنقل الكهربائي. في وقت لاحق من ذلك العام، كشفت مجموعة هيونداي موتور، الشركة الأم لشركة هيونداي موتور، عن منصتها الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP) للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.



تعد سيارة IONIQ 5 التي تقدمها هيونداي موتور، والتي أطلقت في فبراير 2021، أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من العلامة التجارية، والتي بنيت على أساس المنصة الكهربائية العالمية المعيارية E-GMP. وضعت سيارة IONIQ 5 معياراً جديداً يعيد تعريف أسلوب التنقل الكهربائي بمزايا مستدامة ومبتكرة، مثل 400 V و800 V متعدد الشحن وVehicle-to-Load.



ستكون السيارة الكهربائية التالية التي تعمل بالبطارية من هيونداي هي سيارة IONIQ 6، والتي تستوحي الإلهام من مفهوم Prophecy EV الذي سيعرض خلال حدث IAA 2021. وستقدم سيارة IONIQ 6 تجارب BEV مع التركيز على الحلول المخصصة والصديقة للبيئة التي يمكن أن تناسب أي نمط حياة.



سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود (FCEV)

استثمرت Hyundai Motor في تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين لأكثر من 20 عاماً. أطلقت هيونداي ix35، التي تعد أول سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود FCEV يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم في عام 2013، تليها NEXO، أول سيارة دفع رباعي تعمل بالهيدروجين في عام 2018.

وفي العام الماضي، سلمت الشركة شاحنة XCIENT Fuel Cell، والتي تعد أول شاحنة ثقيلة يتم إنتاجها بكميات كبيرة تعمل بخلية وقود كهربائية، للعملاء في سويسرا. وقدمت هيونداي مؤخراً حافلة Elec City Fuel Cell في ميونيخ وهي الآن في مرحلة الاختبار في أوروبا.



تكشف هيونداي أيضاً في معرض IAA عن خارطة طريق FCEV للركاب للسنوات القليلة المقبلة.

في عام 2023، ستقدم هيونداي الطراز التالي منNEXOوالمركبة متعددة الأغراض التي تعمل بالهيدروجين (MPV). تخطط هيونداي لإطلاق سيارة دفع رباعي كبيرة تعمل بخلية وقود بعد عام 2025.



ستوفر هيونداي موتور أيضاً مجموعات نقل الحركة بخلايا الوقود لجميع أنواع أساطيل التنقل ومختلف المجالات.



الركيزة 2: منصات الجيل التالي

قامت هيونداي موتور باستثمارات رائدة في مجال منصات النقل من الجيل التالي. يتضمن ذلك مجموعة مبتكرة من خيارات التنقل للانتقال من النقطة A إلى B، مثل UAM والمركبات ذاتية القيادة، ما يوفر قدراً أكبر من حرية التنقل دون بصمة كربونية. تتماشى هذه المنصات أيضاً مع رؤية الشركة "التقدم من أجل الإنسانية"، كما تُظهر التزام هيونداي بتعزيز الحياة العصرية للأجيال القادمة.



Robotaxi على أساس سيارة IONIQ 5



كشفت هيونداي موتور عن النظرة الأولى لطرازها الروبوتي الرائد خلال معرض IAA Mobility 2021. تعاونت هيونداي مع Motional، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا بدون سائق، لتطوير مركبة القيادة الذاتية SAE المستوى 4 استناداً إلى نسخةIONIQ 5.



وبفضل مجموعة أجهزة الاستشعار المتقدمة المرفقة بأحدث طراز لمركبة تعمل بالبطارية من هيونداي، فإن تميز robotaxi الآلي بتصميم قائم على التكنولوجيا يحتفي بالابتكار وراء العمليات المستقلة. ستحتوي السيارة على واجهات تركز على الراكب للسماح للركاب بالتفاعل بشكل حدسي مع السيارة أثناء الركوب.

ستبدأ Motional بنقل الركاب العموميين في سيارة روبوتاكسي التي تقوم على طراز IONIQ 5 عندما تطلق خدمتها للقيادة بدون سائق بالكامل في عام2023.



Urban Air Mobility(UAM)

قدمت هيونداي في CES 2020، نموذج مفهوم UAM"S-A1" الذي يتم تطويره على أساس أربعة مبادئ: حلول آمنة وهادئة وأسعار معقولة وتركيز على الركاب. تهدف هيونداي موتور إلى إطلاق نموذج UAM كهربائي بالكامل للعمليات داخل المدينة في عام 2028. وفي 2030، تخطط الشركة لإطلاق النقل الجوي الإقليمي الذي يربط المدن المجاورة.



الركيزة 3: الطاقة الخضراء



تصل استراتيجية حياد الكربون التي تتبعها هيونداي موتور إلى ما هو أبعد من المركبات عديمة الانبعاث ZEVs. تهدف الاستراتيجية إلى توفير حلول طاقة أنظف ومتوافقة مع البيئة للجميع.

ولا يقتصر ذلك على استخدام الطاقة المتجددة في مرافق إنتاج الشركة فحسب، بل يشمل أيضاً القيام باستثمارات طويلة الأجل في التقنيات المستقبلية، مثل الهيدروجين الأخضر القائم على الطاقة المتجددة، وVehicle-to-grid (V2G)، ونظام تخزين طاقة البطارية Second Life(SLBESS).



الهيدروجين الأخضر



من المتوقع أن يساهم استخدام الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، والمتولد من مصادر الطاقة منخفضة الكربون،في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

استثمرت هيونداي موتور في شركات عالمية ناشئة، مثل H2Pro، للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. علاوة على ذلك، تخطط هيونداي لإنشاء بنى تحتية للهيدروجين الأخضر في البلدان التي تحظى بدعم حكومي قوي ومصادر طاقة متجددة وفيرة.



خفض الكربون في المواقع



تنفذ هيونداي موتور عدداً من الأنشطة لتقليل كمية الكربون وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى الناتجة عن عمليات التصنيع. تشمل إجراءات الشركة الاستمرار في أنشطتها لخفض الطاقة وبناء مصانع صديقة للبيئة من خلال تحويلها إلى مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الكهروضوئية.



وفي يوليو، تعاونت هيونداي موتور مع الشركات التابعة الأخرى لمجموعة هيونداي موتور للانضمام إلى مبادرة RE100 التابعة لمجموعة المناخ، وهي مبادرة عالمية ملتزمة بالتحرك نحو طاقة متجددة بنسبة 100٪. وبموجب الالتزام، سيكون مصنع هيونداي موتور للتصنيع في التشيك أول مصنع للشركة يحول بالكامل استخدام الكهرباء إلى طاقة متجددة في عام 2022. وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات الكهرباء لأكثر من 90 في المائة من عملياتها العالمية باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. تلتزم هيونداي بتشغيل جميع عملياتها العالمية بالطاقة المتجددة فقط بحلول عام 2045.



تقنية Vehicle-to-grid (V2G)

تعد تقنية Vehicle-to-grid من أحدث التقنيات التي تسمح بإعادة الطاقة إلى شبكة الطاقة من بطارية السيارة الكهربائية. إنها تتيح إدارة فعالة للطلب على الطاقة خاصة خلال ساعات الذروة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.



تجري هيونداي حالياً العديد من البرامج التجريبية الخاصة بتقنية V2G مع عدد من الشركات العاملة في السوق. تخطط الشركة لتنفيذ وظيفة V2G ضمن نماذج سيارات BEV القادمة.



نظام تخزين طاقة البطارية Storage Second Life Battery Energy System(SLBESS)

تتطلع هيونداي موتور أيضاً إلى استعادة البطاريات المنتهية الصلاحية وتحويلها إلى نظام جديد لتخزين الطاقة. تعمل هيونداي حالياً مع العديد من الشركاء المحليين العاملين في مجال الطاقة لتشغيل مشاريع تجريبية لإعادة استخدام بطاريات EV تجارياً لمرة ثانية. من المقرر أيضاً أن تختبر الشركة تطبيقاً صغير الحجم لنظام SLBESS في ألمانيا العام المقبل.



وفي تصريح له، قال توماس شيميرا، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة هيونداي موتور: "يمثل معرض IAA Mobility المناسبة المثالية للكشف عن رؤيتنا العالمية لحياد الكربون. ولا شك أن حدث IAA هو معلم آخر على طول رحلة الاستدامة التي كنا نمهد لها منذ سنوات. ستواصل هيونداي موتور سعيها لتطبيق حيادية الكربون، وستقود الطريق لتطوير حلول شاملة".



وأضاف: "بصفتها المزود لحلول التنقل الذكي، تطمح هيونداي أيضاً بتوفير حلول الطاقة للأعمال والمجتمع بشكل عام. لن تحل مشكلة تغير المناخ دون تضافر الجهود. وسنسعى جاهدين لبذل المزيد من أجل البيئة من خلال العديد من مشاريع الاستدامة خلال الأشهر المقبلة، ونوجه الدعوة الجميع للانضمام إلينا في رحلتنا نحو مستقبل أنظف".



ورقة بيضاء



يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مساعي هيونداي موتور لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون هنا في ورقتها البيضاء، ابتداءً من 7 سبتمبر.