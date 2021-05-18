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الثلاثاء، 18-05-2021 09:52 ص

من خلال التبرع بـ15,000كمامة 3D لمعارضها في الأردن

هيونداي موتور تجدد التزامه لتوفير وسائل الوقاية من كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - تواصل شركة هيونداي موتور وضع سلامة عملائها في طليعة عملياتها من خلال توفير كمامات الوجه ثلاثية الأبعاد لموزعيها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

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فبعد زيادة عدد الحالات في العديد من البلدان في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في الأسابيع الأخيرة ، اشترت شركة هيونداي موتور 300,000 كمامات ثلاثية و 60,000 مرابط كمامات مصممة للأطفال للمساعدة في مواجهة التهديد.


والأردن هوأحد الدول العشر التي ستستفيد من مساهمة هيونداي بـ15,000 كمامة وجه ثلاثي الأبعاد و 3,000مرابط كمامة والتي ستوزع على أطفال العملاء الذين يزورون صالات عرض هيونداي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 تعد المساهمات جزءًا من التزام شركة هيونداي موتور المستمر بمساعدة الناس على الحفاظ على سلامتهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية غير المسبوقة.


في يونيو 2020 ، في الوقت الذي تأثرت فيه جميع البلدان بالوباء ، تبرعت شركة هيونداي موتور بأكثر من 603,000وسيلة وقاية بما في ذلك كمامات الوجه ومعقمات اليدين والبدلات الواقية وسيارات الإسعاف إلى 37 دولة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.


قال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 بالفعل أن لها عواقب بعيدة المدى على الناس في جميع أنحاء العالم في الأشهر القليلة الماضية ، وبينما يتم اتخاذ تدابير مختلفة لحماية سلامتنا بما في ذلك اللقاحات ، فإن المتغيرات الجديدة للفيروس التي تنتشر بسرعة لديها إمكانية طرح تحديات أكبر في المستقبل."


وأضاف السيد جيونغ "يسعدنا أن نساهم بكمية كبيرة من معدات مثل كمامات الوجه ثلاثية الأبعاد لجميع موزعينا في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا ، والتي سيتم توزيعها على كل من يزور صالات العرض في الأسابيع المقبلة.

 

لقد دعم عملاؤنا أعمالنا باستمرار في جميع الأوقات ، ونحن الآن نقدم دعمنا لهم عندما تكون في أمس الحاجة إليه.


 "في مثل هذه الأوقات ، من الضروري أن نقوم في شركة هيونداي موتور بدورنا في تقديم يد المساعدة وسنظل ملتزمين بدعم الناس في جميع أنحاء العالم حتى اكتمال ذلك."


 




 

 


 

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