هيونداي موتور تفوز بجائزة أفضل تصميم للسيارات لعام 2020

الوكيل الاخباري - حصدت شركة هيونداي موتور جائزة عام 2020 لأفضل تصميم للسيارات - فئة "المفهوم Concept "- من مجلة "أوتو أند دزاين" العالمية عن سيارتها بروفيسي EV الكهربائية التي ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

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واحتلت بروفيسي، التي وصفت بالسيارة الكهربائية النموذجية، المرتبة الأولى في فئة "المفهوم" للأسلوب الذي تجمع به هوية التصميم الرياضي الحسي الذي تشتهر به هيونداي، مع التصميم المستقبلي الذي يركز على تأسيس علاقة قوية وعاطفية بين البشر والسيارات.



وتمنح جوائز تصميم السيارات، التي تنظمها مجلة Auto & Design، منذ عام 1984. وتقدم سنويًا لأفضل السيارات في تورينو بإيطاليا، ونظرًا للظروف الاستثنائية الحالية، منحت الجوائز بشكل افتراضي لأول مرة هذا العام، ويتم منح الجوائز من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من ممثلين لعدد من منشورات ومجلات السيارات المرموقة عالمياً.



وأشادت لجنة التحكيم بسيارة بروفيسي لشكلها الديناميكي ذو الخطوط الطبيعية والمستوحى من سيارات السيدان الانسيابية التي اشتهرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بالإضافة لاشتمال السيارة على عدد من الابتكارات التقنية مثل الإطارات المصممة على غرار المروحة لاستخراج الحرارة تلقائيا، كما لا تحتوي بروفيسي على الشبكة التقليدية بين المصابيح الأمامية بحيث لا تشبه السيارة التي تعمل بالطاقة التقليدية، وتتصل الإضاءة الامامية ببعضها بلوحة إضاءة منقطة PIXEL، ويتكرر تصميم البكسل مع المصابيح الخلفية التي تضفي على السيارة مظهراً شبيهاً بالسيارات الرياضية.



وبمناسبة الجائزة صرح سانغ يوب لي، رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي قائلا: "لقد كان من دواعي سروري العمل مع الفريق المطور لسيارة بروفيسي، وأسعدنا للغاية الفوز بهذه الجائزة المرموقة لتصميم السيارات، والواقع اننا عندما نطور سياراتنا فإننا نتعمّد أن تكون ملهمة ومبتكرة من جميع الجوانب سواء من حيت شكلها الحديث أو تقنياتها للتنقل. ومع بروفيسي حاولنا أن تعكس السيارة تفاؤلنا بالمستقبل باعتماد خطوط إنحناء فريدة مبسطة للغاية تقدم الشكل الكلاسيكي للسيارة لكن بروح مستقبلية".



وتعكس سيارة بروفيسي الطابع الرياضي الحسي بطرق عدة ومبتكرة، فتتجلى هوية هذا التصميم بشكل واضح في الجزء الجانبي مع وجود خط إنحاء وحيد واضح يمتد من الأمام إلى الخلف يمنح مظهرا رياضيا وديناميكيا، ويبدو من التصميم وكأن الجانب الخلفي الأنيق والمصمم بانسيابية يدفع السيارة للأمام موحيا بالتوثب والاستعداد للانطلاق ويعطي مزيجاً من التناغم والقوة.



حول جوائز تصميم السيارات



تعد جوائز تصميم السيارات، التي تُقدم سنويًا في تورين بإيطاليا منذ عام 1984، واحدة من أكثر حفلات توزيع الجوائز الشهيرة في الصناعة والتي تحظى باهتمام كبير. وتهدف الجوائز إلى الاحتفاء بالابتكار في صناعة السيارات وتحديد نقاط التحول في مستقبل تصميم مركبات التنقل. وتتضمن لجنة التحكيم الدولية، التي تركز على صفات السيارة التنافسية وكفاءتها، ممثلين لمجلات السيارات الأكثر شهرة في العالم.



