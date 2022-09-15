هيونداي موتور تقدم كريتا الجديدة

الوكيل الإخباري - طرحت شركة هيونداي موتور كريتا 2023 الجديدة في السوق. الكروس أوفر المدمجة الجديدة الذي تقدم تعريفًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه السيارة الحسية والرياضية، لتعكس القدرات الديناميكية لشخصيتها القيادية.

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وقد أقيم حفل الاطلاق الإقليمي الذي حضره عدد غفير من رجال الصحافة والاعلام والمؤثرين من جميع بلدان المنطقة، في فندق سانت ريجيس عمان، وتلاه تجربة قيادة للإعلاميين لسيارة كريتا الجديدة.

وخلال المؤتمر ألقى السيد زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن كلمة ترحيبة، قال فيها:" نحن في مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن سعيدون للغاية باستضافتكم هنا في بلدكم الأردن، حيث نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هيونداي موتور، وبسجلنا الحافل بالانجازات على كل الاصعدة، وخصوصا في نواحي توفير مجموعة متكاملة من السيارات والمركبات التجارية وتقديم افضل الخدمات ما بعد البيع لعملاء هيونداي في المملكة، مما ساهم في بقاء هيونداي ضمن نخبة علامات السيارات الأكثر شعبية وانتشارا في الأردن.





واضاف: "اما كريتا الجديدة التي نحتفل معا باطلاقها الإقليمي، فهي أحدث عضو متجدد في عائلة هيونداي المتطورة من سيارات SUV ، والتي تتمتع بنجاح باهر في جميع أنحاء العالم بشكل عام ، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، وسيطلعكم الزملاء من شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا على ميزات وخصائص هذه السيارة المتطورة التي نثق في مساهمتها القوية في بقاء واستمرار ريادة هيونداي في فئتها. "





تأتي كريتا الجديدة بمظهر خارجي قوي ومستقبلي، وتصميم داخلي ديناميكي، ومجموعة بعيدة المدى من التقنيات المتقدمة التي تعمل على تحسين الأداء، وميزات الراحة التي تمنح تجربة قيادة ممتعة.

قال السيد هيونج جونج إم، نائب رئيس شركة هيونداي موتور: "نحن فخورون بتقديم كريتا الجديدة، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المدمجة والفاخرة التي أُعيد تصورها."، " واستمرارًا لسلالة كريتا، المعروفة بجمعها بين الطابع الرياضي القوي والجريء مع تجربة عائلية، فإن كريتا مدعومة بتقنيات وميزات جديدة تمامًا". وأضاف: "تأتي كريتا الجديدة بشخصية فريدة وجديدة من حيث التصميم ووجودها على الطريق".



تصميم قوي ومستقبلي

ستطرح كريتا الجديدة في السوق بهوية تصميم قوية ومستقبلية تعطي منظورًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. إن كريتا 2023 هي أحدث طراز من مجموعة سيارات الكروس أوفر/ السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات التابعة لشركة هيونداي والتي نمت منذ طرحها عام 2014.

تعيد كريتا الجديدة ابتكار السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المدمجة، وتجمع الثقة في تصميمها من الخارج مع التطبيق العملي العالي في خدمة الركاب من الداخل.



التصميم الخارجي

تُظهر السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المدمجة مظهرًا جريئًا وقويًا في المدينة مع قطع جانبية رياضية حادة ومقدمة حديثة، مما يمنح السيارة حضورًا قويًا على الطرق ويعكس هوية التصميم "الحسية" لهيونداي.

يمثل الجانب الأمامي واجهة أمامية للسيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجريئة والأصلية، إذ ينقل إحساسًا قويًا بشبكة المبرد الرمزية المطلية باللونين الأسود والفضي، ومجموعة من مصابيح DRL ذات الموضع الخفي التي تعرض بيانًا فريدًا للعلامة التجارية تم تصميمه لرسم صورة " الأضواء المضاءة" القوية.



من الجانب، يعكس المظهر الجانبي الطويل لغطاء المحرك التصميم القوي والديناميكي للسيارة، والذي يهدف إلى عكس أحدث الاتجاهات في تصميم الهيكل، مما يدل على شخصية أكثر قوة. يتجلى مفهوم التصميم "الحس الرياضي" للسيارة بشكل صحيح من خلال الانسجام القوي بين خط الحزام tender volume المتين مع شكل العمود C الفريد.



يظهر الجزء الخلفي من كريتا بُنية إضاءة جديدة تحتوي على مصابيح فردية ومظهر عريض صلب يكمل الجانب الأمامي. بفضل زجاج النافذة الخلفية الواسع، يمكن للسائقين الاستمتاع برؤية خلفية جيدة جدًا، إضافة إلى النسبة العامة العريضة، مما يخلق إحساسًا بالقوة والصلابة التي تتناسب مع التصميم الأمامي. من خلال تنفيذ إضاءة خلفية مميزة على شكل "بوميرانج" بتقنية LED ، توفر كريتا رؤية ممتازة للمركبات المحيطة، وتبرز بين السيارات الأخرى على الطريق.



الألوان الخارجية

تتوفر كريتا الجديدة بالألوان الخارجية التالية:

• الأبيض البصري (WTW)

• أبيض كريمي لؤلؤي (WC9)

• فضي مغناطيسي (SK8)

•فضي معدني متوهج (Y2S)

•تيتان جراي ميتاليك(R4G)

•دراغون ريد بيرل (WR7)

•جالكسي بلو بيرل (BE7)

•ميدنايت بلاك بيرل (NB9)

•لؤلؤي أبيض كريمي وسقف أسود (WC2)

•معدن فضي مغناطيسي وسقف أسود (SK5)

•دراغون ريد بيرل مع سقف أسود مع سقف أسود (WR2)



شكل مميز + تصميم داخلي عالي التقنية

تقدم كريتا الجديدة هندسة داخلية جريئة وديناميكية، بتصميم رياضي على شكل حرف T وزخرفة فضية جانبية محسّنة. تطورت المقصورة الداخلية من حيث التصميم لتضم مجموعة من التحسينات، لتشمل الواجهة المركزية والكونسول على وسادة تحطم مريحة، وتصميم هيكلي عمودي لضمان السلامة، وإنشاء صورة جريئة عالية التقنية. تم تصميم حواف الباب على شكل جناح لخلق شعور بالراحة للركاب.

كما توفر كريتا مساحة فسيحة للأرجل ومساحة للرأس لتوفير راحة غير مسبوقة للركاب.



تم الاهتمام بخلق تناغم بين الألوان الخارجية والداخلية، من خلال تقديم درجات مختلفة من الأسود والبني والرمادي للمفروشات الداخلية المصنوعة من القماش والجلد الصناعي.





المحركات

رفعت كريتا الجديدة من مستوى المنافسة فيما يتعلق بأداء مجموعة نقل الحركة، لتتبع ابتكار هيونداي في تشكيلة "Smartstream" من المحركات. تهدف هذه التقنيات إلى تزويد السيارة بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وأداء محسّن وانبعاثات غازية مخفضة.



تتضمن مواصفات مجموعة نقل الحركة لمحرك البنزين "Smartstream" G 1.5L تحكمًا مثاليًا في تدفق الهواء والذي يهدف إلى التحكم في كمية الهواء الداخل، واحتراق أكثر فعالية، والتحكم في الحرارة والاحتكاك، وتقليل العادم، وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود.

الميزات الأساسية لمجموعة نقل الحركة:

● حقن وقود مزدوج الجزأين

● نظام إدارة حراري متكامل

● مضخة الزيت المتغيرة على مرحلتين

● مرحلة القفل المتوسط CVVT

لتعظيم استخدام وأداء كريتا الجديدة، قدمت هيونداي الأوضاع المناسبة لمختلف مواقف القيادة، مما يسمح للسائقين باختيار وضع القيادة المناسب بناءً على الحالة السائدة أو الحالة المزاجية. تتضمن هذه الأوضاع: NORMAL وECO وSPORT وSMART.



بالإضافة إلى أوضاع القيادة المختلفة، توفر كريتا 2023 تحسينات على نظام مساعدة السائق المتقدم لضمان تجربة قيادة آمنة وسلسة. تشمل هذه التحسينات العديد من التقنيات مثل:

• نظام تفادي الاصطدام الأمامي

• نظام المساعدة للحفاظ على المسار (LKA)

• نظام المساعدة لمتابعة المسار (LFA)

• نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء.

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف (RCCA)

• مساعد الضوء العالي (HBA)

• تحذير انتباه السائق (DAW)

• تحذير الخروج الآمن (SEW)

• تحذير من مسافة الوقوف العكسي

• شاشة الرؤية الخلفية









نظام الإنفوتينمت

أكثر غمراً، وأكثر استجابة

يتميز نظام الانفوتينمنت في كريتا الجديدة بمجموعة متنوعة من التقنيات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام التي تلبي احتياجات العملاء المتمرسين في الموسيقى. مع ثماني مكبرات صوت، سيستمتع الركاب بنظام صوت Bose عالي الجودة الذي يقدم ثلاثة أنواع من تكوينات السماعات. تمت إضافة ميكروفون عالي الحساسية (OHCL) - ميكروفون 8 فولت لأداء أفضل للمكالمات، ومنفذ USB مع شاحن USB مضيء (Fr and Rr).



















