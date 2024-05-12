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الأحد، 12-05-2024 04:01 م

واجهة One UI 6.1 تُعزز انتشار ميّزات Galaxy AI من سلسلة S24 إلى المزيد من أجهزة Galaxy

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إصدار النسخة المحدّثة من واجهة One UI 6.1، والتي تتيح الوصول إلى ميّزات Galaxy AI على مجموعة واسعة من هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية. وبات بإمكان مستخدمي أجهزة سلسلة Galaxy S22 والهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 وسلسلة Galaxy Tab S8 الاستمتاع بتجارب الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة التي توفرها Galaxy AI.

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ويعمل تحديث One UI 6.1 على توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة واسعة من ميزات Galaxy AI المفضّلة للمستخدمين على مستوى العالم. وتشمل هذه الميزات؛ ميّزة Circle to Search with Google، ومساعدة الدردشة Chat Assist، والمترجم Interpreter، والترجمة الفورية Translate Live، ومساعدة الملاحظات Note Assist، ومساعدة النسخ Transcript Assist، ومساعدة التصفّح Browsing Assist، والتحرير التوليدي Generative Edit، ومقترحات التحرير Edit Suggestion، وإنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي AI-Generated Wallpaper.
 
رفع مستوى الاتصال والإنتاجية لمحسّنة إلى مستوى جديد
وتعمل مزايا Galaxy AI على تعزيز التواصل من خلال توفير الأدوات التي تسهل التفاعل السلس عبر اللغات. وسواء كان المستخدم مسافرًا أو يسعى للتواصل مع الزملاء بلغات مختلفة، فإنّ الميزات مثل المترجم Interpreter الذي يتيح إنشاء ترجمات نصيّة للمحادثة باستخدام شاشة مقسّمة، والترجمة الفورية Translate Live التي تقدم ترجمات صوتية ونصية للمكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، وميّزة مساعدة الدردشة Chat Assist التي تمكّن المستخدمين من ضبط نغمة الرسالة وترجمة الرسائل بـلغات مختلفة؛ تضمن له إجراء محادثات سلسة ومراسلات فعالة.


كما يُمكن الآن لعدد أكبر من المستخدمين الاستفادة من الإنتاجيّة المعزّزة والقدرة على الوصول إلى المعلومات، وذلك من خلال ميّزة Circle to Search with Google التي تعمل على تبسيط وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت من خلال إيماءة بسيطة، في حين تعمل ميّزة مساعدة الملاحظات Note Assist على تسهيل المهام من خلال إنشاء التنسيقات والتلخيصات التلقائية، فيما تقوم مساعدة التصفح Browsing Assist بإنشاء ملخصات شاملة للمقالات والمحتوى المتوفّر عبر الإنترنت وترجمتها بكفاءة، في الوقت الذي تتيح فيه مساعدة النسخ Transcript Assist إمكانية إنشاء ملخصات وترجمات دقيقة للاجتماعات بسهولة.
 
التوفر
وقد بدء طرح التحديث الجديد لسلسلة Galaxy S22 وGalaxy Z Fold4 وGalaxy Z Flip4 وسلسلة Galaxy Tab S8، اعتباراً من مطلع شهر أيار الجاري.
ولمزيد من المعلومات حول Galaxy AI، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، أو الموقع Samsungmobilepress.com وSamsung.com.

 




 

 


 

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