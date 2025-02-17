وجبة "سوبر سبايسي تشيكن" لفترة محدودة من ماكدونالدز الأردن

03:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720865 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في إطار سعيها الدائم إلى تلبية رغبات الزبائن وأذواقهم، وبذات النهج الذي تطرح خلاله وجباتٍ فريدة ولفترات محدودة؛ أعلنت ماكدونالدز الأردن عن إضافة جديدة إلى قائمة وجباتها، حيث أطلقت وجبة "سوبر سبايسي تشيكن" من مجموعة الجراند تشيكن، ولفترة محدودة. اضافة اعلان





وتأتي الوجبة الجديدة بنكهة حارة وغنية بفضل خلطة مبتكرة، و"صوص حار" يضفيان تجربة فريدة لعشاق النكهات القوية. وكحال وجباتها الأخرى؛ تستخدم ماكدونالدز الأردن في "سوبر سبايسي تشيكن" خضروات طازجة ودجاج طازج وبأعلى جودة ومن مصادر أردنية، إلى جانب الخبز الطازج من "خط الإنتاج الخاص"، لتكتمل عناصر الوجبة بأفضل جودة ممكنة.



يشار إلى أنّ ماكدونالدز الأردن مملوكة ومدارة من قبل شركة عرموش للاستثمارات السياحية، وهي شركة أردنية بالكامل برأس مال أردني. وكجزء من واجبها الوطني والمجتمعي، توظف ماكدونالدز الأردن ما نسبته 100% أردنيين من كادرها العامل في المطاعم والإدارة، و تحصل ماكدونالدز الأردن على منتجاتها و غالبية مصادر مكوناتها من موردين محليين أردنيين وعرب.



