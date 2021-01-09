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السبت، 09-01-2021 04:50 م

ورشة عمل في جامعة الأميرة سمية حول المحافظة على الموارد الاقتصادية في ظل جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - ورشة عمل في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول المحافظة على الموارد الاقتصادية في ظل جائحة كورونا 

 مندوباً عن رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي رعى عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور عبدالرحيم أبو البصل ورشة العمل الافتراضية التي عقدت صباح اليوم السبت تحت عنوان (دورنا في الحفاظ على مواردنا الاقتصادية في ظل جائحة كورونا)، ويأتي عقد الورشة كتقليد سنوي دأبت الكلية على تنفيذه والمحافظة عليه.

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 وتتضمن الورشة، التي يقدمها طلبة مادة الاقتصاد الجزئي من قسم إدارة الأعمال، ويحضرها طلبة الكلية ومدرسيها، 45 ورقة عمل قدمها 45 فريق عمل من طلبة البكالوريوس تصب في مضامين الورشة، وتبرز رؤاهم وأفكارهم وخططهم ومقترحاتهم.


 وقال أبو البصل إن الهدف من عقد الورشة هو تدريب الطلبة على كيفية ربط الجوانب الدراسية النظرية بواقعهم، وتنمية قدراتهم الذاتية للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم، من خلال عملية الذكاء التعليمي، البعيد كل البعد عن التعليم التقليدي.


 وأضاف أبو البصل أن أوراق العمل التي أعدت في الورشة تطرح رؤى الطلبة ووجهات نظرهم في مخاطر جائحة كورونا وآثارها على المجتمع، وكيف يساهمون في إيجاد الحلول لتلك المخاطر وفق الإمكانيات المتاحة، مع ضرورة المحافظة على الموارد المتوفرة.


 وقد حضر الورشة كل من: نائب عميد الكلية الدكتور عمرو مدادحة، ورئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور أحمد النسور، وضيوف من خارج الجامعة لهم علاقة في موضوع الورشة.


 




 

 


 

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