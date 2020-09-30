الوكيل الاخباري –

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كرمت مديريتي التربية والتعليم في لوائي القويسمة وماركا في العاصمة عمان، الطالبة في كلية الهندسة بجامعة الشرق الأوسط، رسل ابو قلبين، لمشاركتها الفعالة في الفريق الهندسي المسؤول عن صيانة وتأهيل العديد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(The United Nations Office for Project SERVICES, "UNOPS")وشاركت الطالبة ابو قلبين في الفريق الهندسي المتخصص بصيانة المدارس خلال الفصل الصيفي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بهدف اكتساب خبرة عملية في التنفيذ والأعمال الهندسية، وربط المحتوى الأكاديمي بالواقع العملي لمهنة الهندسة، وذلك من خلال إشراف المرشد الأكاديمي مباشرة، الدكتور المعتصم درويش.واشاد الحضور والعاملون في الفريق الهندسي، بالمستوى العلمي لطلبة الجامعة ومحتوى البرنامج الأكاديمي، وربطه بالواقع العملي والمتابعة المباشرة من قبل اعضاء هيئة التدريس.