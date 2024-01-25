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الخميس، 25-01-2024 01:13 م

وزارة الزراعة وشركة زين توقّعان مذكرة تفاهم لدعم خطط التحريج الوطني

زين ووزارة الزراعة


الوكيل الإخباري - وقّعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة زين الأردن؛ وذلك بهدف دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة، من خلال التعاون بين الطرفين للعمل على زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاريع الزراعية ودعم المزارعين الأردنيين، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية.اضافة اعلان

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة منفتحة على الشراكات مع الشركات والمؤسسات لدعم فرص الزراعات الحرجية والرقعة الخضراء إضافة إلى آليات الاتصال والمتابعة والرقابة على المشاريع ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تتماشى مع خطط الوزارة في تطوير القطاع.
وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على التوازن البيئي لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتؤكد -ضمن استراتيجيتها المستدامة- على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف)، حيث ستواصل زين وبالتعاون مع وزارة الزراعة إطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلان لرفع التوعية في مجال حماية البيئة، ونشر استطلاعات الرأي والاستبيانات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لقياس مدى الوعي العام وتقييم سلوكيات الأفراد، لتقوم زين بناءً على النتائج باتخاذ إجراءات كزيادة حملات التوعية البيئية وتطوير سياسات وبرامج جديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية وتحفيز العمل على مواجهة التغير المناخي.
 كما ستواصل زين دعمها للمزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة، لا سيّما في غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش والتي أعادت افتتاحها في العام 2021 بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، حيث أشارت زين بأنه وصل عدد الأشجار التي قامت بزراعتها حتى الآن إلى 14500 شجرة حرجية ومثمرة في غابتها وفي عدّة مناطق بالمملكة.

 




 

 


 

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