وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

الوكيل الإخباري- برعاية وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اتفاقية تعاون تهدف الى تقديم خدمات متكاملة للمسافرين عبر الملكية الأردنية من وإلى مطار الملكة علياء الدولي، للقادمين والمغادرين عبر جسر الملك الحسين.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المنتدب المهندس سامر المجالي، ومدير عام دائرة الحج والعمرة ممثل وزارة الأوقاف المهندس مجدي البطوش، بحضور عدد من المعنيين من مختلف الجهات ذات العلاقة.



واستعرض المجالي خلال اللقاء استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، الى جانب الخدمات التي تقدمها للمسافرين وأسطول طائراتها الجديد، والتسهيلات الخاصة التي توفرها خلال موسم الحج، معربا عن اعتزازه بخدمة حجاج بيت الله الحرام ونقلهم الى الديار المقدسة، سواء القادمين الى المملكة برا أو من مختلف المحطات على متن طائرات الملكية الأردنية.



وأكد المجالي حرص الملكية الأردنية، بصفتها الناقل الوطني، على دعم الجهود الحكومية الرامية الى تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بما يسهم في تسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.



من جهته، قال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الناقل الوطني لتقديم خدمات نوعية ومتكاملة لحجاج الضفة الغربية، مشيرا الى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر الى تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن راحتهم وسلاسة تنقلهم.