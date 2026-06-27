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وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"

وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"
وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"
السبت، 27-06-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في مجمع الحسين للأعمال، اليوم الخميس، فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة" (JTDF)، الذي تنظمه جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين بالتعاون مع شركة الجسور للاستشارات الإعلامية، بمشاركة 20 وكالة سيارات تمثل كبرى العلامات التجارية في المملكة.

وافتتح فعاليات المهرجان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بحضور عدد من ممثلي قطاع السيارات والجهات المعنية، حيث تجول في أجنحة الشركات المشاركة واطلع على أحدث الطرازات والتقنيات المعروضة في السوق الأردني.

وأشاد القضاة بمستوى التنظيم وحجم المشاركة في المهرجان، مؤكداً أهمية قطاع السيارات ودوره في دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب ما يشهده من تطور وتنوع يلبي احتياجات المستهلكين.

وقال أمين سر جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين زيد العبداللات إن المهرجان يعكس حيوية سوق السيارات المحلية، ويؤكد توافر مركبات مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة.

وأضاف أن إقامة المهرجان برعاية حكومية تعكس نجاح الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تنظيم السوق وتعزيز بيئة العمل في قطاع السيارات، بما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضمان حقوقه من خلال توفير سيارات تتمتع بالكفالة المصنعية وخدمات ما بعد البيع الموثوقة.

من جانبه، قال مدير عام شركة الجسور للاستشارات الإعلامية فلاح الصغير إن المهرجان يشكل منصة تفاعلية تجمع الوكلاء والجمهور في مكان واحد، موضحاً أن الحدث يتيح للزوار فرصة تجربة قيادة أحدث الطرازات ضمن بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى معايير السلامة.

وأضاف أن مشاركة 20 وكالة سيارات تؤكد المكانة التي بات يحظى بها المهرجان باعتباره أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات على مستوى المملكة.

وتستمر فعاليات المهرجان يومي الجمعة والسبت في مجمع الحسين للأعمال، حيث تستقبل الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً عبر البوابة رقم (2).

وحرصت الجهات المنظمة على توفير تجربة متكاملة للعائلات من خلال تخصيص منطقة للمطاعم ومنطقة ألعاب مجانية للأطفال، بما يتيح للزوار الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على أحدث المركبات المعروضة ضمن أجواء ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

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