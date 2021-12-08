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الأربعاء، 08-12-2021 08:16 م

وزير النقل يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل تعزيز التعاون المشترك

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة خلال لقائه نظيره الفلسطيني عاصم سالم، في رام الله، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك فيما يخص استخدام التطبيقات الذكية، والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشياً مع التطور العالمي بهذا المجال، خاصة وأن فلسطين شكّلت الفريق الوطني للنقل الذكي، وباشرت بإعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لهذا التحول.

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