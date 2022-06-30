وصول هيونداي إلنترا هايبرد 2023 الجديدة كلياً إلى الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا ومؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن عن وصول الفئة الهجينة من الجيل السابع من سيارتها الشهيرة إلنترا هايبرد الجديدة كلياً إلى معارض مؤسسة الوحدة للتجارة- هيونداي الأردن.



والنترا هايبرد 2023 هي الفئة الأكثر تقدماً من سيارة هيونداي الأكثر مبيعاً حول العالم،وتعتبر السيارة الأكثر تطوراً ضمن فئتها. وتتميز إلنترا هايبرد 2023 بأنها أطول وأعرض وأكثر قوة في التصميم، كما أنها تتضمن مجموعة واسعة من التقنيات والخصائص المتقدمة التي تخدم الاستدامة والفاعلية.



وبهذه المناسبة قال السيد هيونج جونج ايم، نائب رئيس شركة هيونداي موتور:" وبمناسبة طرح سيارة إلنترا هايبرد الجديدة: "نحن سعداء للغاية لتقديم إلنترا هايبرد الجديدة كلياً في السوق الأردني، والتي تشكل السيارات الهجينة فئة مهمة فيها، فعلى مدار السنوات الماضية، حققت سيارات هيونداي من الفئة الهجينة نجاحا كبيرا في الأردن، وتأتي الفئة الهجينةمن الجيل السابع من إلنترا ليواصل ترسيخ هذا التاريخ من النجاح".



من جانبه، قال زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:" يشكل وصول النترا هايبرد الجديدة كلياً لسوقنا، رافعة لقوة طراز النترا التنافسية ضمن فئتها، خصوصا في مجال الرفق بالبيئة وتوفير استهلاك الوقود، لقد قامت شركة هيونداي موتور بتطوير إلنترا هايبرد الجديدة كلياً لتكون أكثر أناقة وتقدماً واستدامة. ونتطلع لقيام العملاء بقيادة السيارة المفضلة والأكثر شهرة من هيونداي بفئتها الهجينة المتطورة والاستمتاع بالمزايا التقنية الرائعة التي تقدمها".



يعد التصميم الجديد كلياً في سيارة إلنترا بكل فئاتها خطوة أخرى إلى الأمام، كما يمثل نجاحاً مستمراً لعلامتها التجارية التي ظهرت لأول مرة منذ ثلاثة عقود في عام 1990.



ويتميز الطراز الجديد بتشطيب فائق ضمن التصميم الداخلي والخارجي في السيارة، ليعكس من خلال شكلها الجديد هوية التصميم الرياضية الحسية- Sensuous Sportiness لشركة هيونداي. كما تم تجهيز إلنترا الجديدة أيضاً بهيكل مصمم بشكل متقن يسمح للسائق بالاستمتاع بالطابع الرياضي المميز للتصميم. ومع هذه التحسينات الجديدة، أصبحت إلنترا أكثر سيارات السيدان الهجينة الجذابة، والتي سترغب الأجيال المستقبلية في قيادتها، إذ توفر تجربة قيادة أفضل وأكثر تطوراً.





تبرز سيارة إلنترا الجديدة كلياً على الطرقات بأسلوبها الجريء، ففي المقدمة يحقق الجمع بين الشبكة العريضة المتصلة بالمصابيح الأمامية والمصد مظهراً أمامياً أكثر قوة. وتضفي الشبكة الأمامية مظهراً مستقبلياً على السيارة، كما تشكل الجوانب الحادة على حافة ممتص الصدمات ومداخل الهواء مزايا أساسية أيضاً للجيل الجديد من إلنترا. ويبرز جانب السيارة بحجمه العريض وخطوطه الواضحة والمميزة ضمن الطراز الجديد، بالإضافة لغطاء المحرك الأطول، وخط السقف الأنيق، والخط الجانبي ذي الحواف الحادة التي تؤكد على الطابع الرياضي في تصميم سيارة إلنترا.



بالإضافة إلى ذلك، تبرز الأسطح بشكل متقن ثلاثي الأبعاد بينما تتوافق المرآتان الخارجيتان مع بقية عناصر التصميم الأنيق. وينعكس التأثير الرياضي بوضوح أيضاً في تصميم العجلات المسبوكة، وقد تم إدخال المزيد من التحسينات على الجانب الخلفي لإلنترا، حيث تتميز بجزء خلفي يعبر عن الثبات والتقنيات المستقبلية.

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وبالإضافة إلى التشطيب الأنيق للمصابيح الخلفية المدمجة بتقنية LED، فإن تزيين السطح الأسود أسفل الزجاج يمنح السيارة نمطاً شبيهاً بسيارات الكوبيه، ويكتمل المظهر النهائي باللمسات الأنيقة لغطاء صندوق السيارة، والتي توفر أقصى درجات الرقي والجاذبية.





تمتاز سيارة إلنترا هايبرد الجديدة بالمزيد من التحسينات والتغيرات على التصميم الداخلي، حيث زاد حجم المقصورة الداخلية بشكل واضح، لتتوفر بذلك مساحة أوسع وراحة أكثر للركاب. ويشعر السائق بالطابع الرياضي للسيارة أثناء القيادة بفضل الهيكل المنخفض والواسع، وتوجد أمام السائق شاشة Cluster 10.25 إنشاً، وشاشة AVN مدمجة بغطاء زجاجي واحد لعرض صور واضحة.

ويمكن للعملاء الاختيار بين شاشة TFT-LCD Cluster كاملة بالقياس نفسه، والتي تعرض جميع المعلومات الأساسية على شاشة ملونة رقمية أو مجموعة LCD التقليدية قياس 4.2 بوصة. وتم تحسين وضعية عتلة التعشيق من حيث الشكل والارتفاع لزيادة كفاءة تبديل التروس، الأمر الذي يمنح السائق تجربة قيادة أكثر سلاسة.



وتأتي سيارة إلنترا هايبرد بمنظومة هيونداي الهجينة Smartstream مكونة من محرك 1.6 لتر وموتور كهربائي وبطارية ليثيوم بوليمر، ويتولى توزيع المهام بين عناصر المنظومة موزع قوة ونظام تحكم ذكي متطور، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل الحركة للعجلات الأمامية، لتحويل القيادة على الطرق إلى متعة حقيقية لكل من السائق والركاب.

وتنتج هذه المنظومة المتطورة قوة 139حصاناً، والمعلومة الأهم متعلقة بالفعالية وتوفير الوقود حيث تحقق هيونداي النترا هايبرد استهلاكاً مثالياً يبلغ بالمعدل 4.75 لتر لكل 100 كلم فقط.



تعمل هيونداي على تطوير تقنيات مبتكرة مع منح الأولوية للسلامة،وتستمر في التركيز على ابتكارات السلامة باعتبارها أولوية في كافة انتاجها من السيارات، لذا تم تجهيز إلنترا هايبرد 2023 بمجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى حماية الركاب.حيث يتم تعزيز حماية الركاب من خلال هيكل السيارة شديد الصلابة الذي يمتص الصوت والاهتزازات. كما توفر الوسائد الهوائية الست في الأمام والجوانب، ونظام الكبح الناعم والمريح أماناً إضافياً.

ويمكن للسائقين والركاب أيضاً الاستفادة من مزايا السلامة التقنية العديدة.







