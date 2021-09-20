وصول هيونداي إلنترا 2022 الجديدة كلياً إلى معارض مؤسسة الوحدة للتجارة

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن وصول الجيل السابع من سيارتها الشهيرة إلنترا الجديدة كلياً إلى معارضها.

اضافة اعلان



وقد خضعت النترا 2022 لتغييرات كبيرة، لتصبح السيارة الأكثر تقدماً ضمن فئتها. وتتميز إلنترا 2022 بأنها أطول وأعرض وأكثر قوة في التصميم، كما أنها تتضمن مجموعة واسعة من التقنيات والخصائص المتقدمة.



وبهذه المناسبة قال السيد علي عليان، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة:"وبمناسبة طرح سيارة إلنترا الجديدة: "نحن سعداء للغاية لتقديم إلنترا الجديدة كلياً في سوقنا، فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، واصلت إلنترا التطور في الشكل والتصميم والتكنولوجيا عبر أجيالها المتتالية، وكان كل جيل من أجيالها يشكل خطوة مهمة صاعدة في تاريخ هذه السيارة الشهيرة.

ويأتي الجيل السابع من إلنترا ليواصل ترسيخ هذا التاريخ ويرفع من قيمة السيارة ضمن فئتها. لقد قامت شركة هيونداي موتور بتطوير إلنترا كلياً لتكون أكثر أناقة وتقدماً وعصرية.

ونتطلع لقيام العملاء بقيادة السيارة المفضلة والأكثر شهرة من هيونداي والاستمتاع بالمزايا التقنية الرائعة التي تقدمها".



يعد التصميم الجديد كلياً في سيارة إلنترا خطوة أخرى إلى الأمام، كما يمثل نجاحاً مستمراً لعلامتها التجارية التي ظهرت لأول مرة منذ ثلاثة عقود في عام 1990.

ويتميز الطراز الجديد بتشطيب فائق ضمن التصميم الداخلي والخارجي في السيارة، ليعكس من خلال شكلها الجديد هوية التصميم الرياضية الحسية- Sensuous Sportiness لشركة هيونداي.

كما تم تجهيز إلنترا الجديدة أيضاً بهيكل مصمم بشكل متقن يسمح للسائق بالاستمتاع بالطابع الرياضي المميز للتصميم. ومع هذه التحسينات الجديدة، أصبحت إلنترا أكثر سيارات السيدان المدمجة الجذابة، والتي سترغب الأجيال المستقبلية في قيادتها، إذ توفر تجربة قيادة أفضل وأكثر تطوراً و راحة.



تبرز سيارة إلنترا الجديدة كلياً على الطرقات بشكلها الجريء، ففي المقدمة يحقق الجمع بين الشبكة العريضة المتصلة بالمصابيح الأمامية والمصد مظهراً أمامياً أكثر قوة.

وتضفي الشبكة الأمامية مظهراً مستقبلياً على السيارة، كما تشكل الجوانب الحادة على حافة ممتص الصدمات ومداخل الهواء مزايا أساسية أيضاً للجيل الجديد من إلنترا.

ويبرز جانب السيارة بحجمه العريض وخطوطه الواضحة والمميزة ضمن الطراز الجديد، بالإضافة لغطاء المحرك الأطول، وخط السقف الأنيق، والخط الجانبي ذي الحواف الحادة التي تؤكد على الطابع الرياضي في تصميم سيارة إلنترا.



بالإضافة إلى ذلك، تبرز الأسطح بشكل متقن ثلاثي الأبعاد بينما تتوافق المرآتان الخارجيتان مع بقية عناصر التصميم الأنيق.

وينعكس التأثير الرياضي بوضوح أيضاً في تصميم العجلات المسبوكة، وقد تم إدخال المزيد من التحسينات على المظهر الخلفي لإلنترا، حيث تتميز بجزء خلفي يعبر عن الثبات والتقنيات المستقبلية.

وبالإضافة إلى التشطيب الأنيق للمصابيح الخلفية المدمجة بتقنية LED، فإن تزيين السطح الأسود أسفل الزجاج يمنح السيارة نمطاً شبيهاً بسيارات الكوبيه، ويكتمل المظهر النهائي باللمسات الأنيقة لغطاء صندوق السيارة، والتي توفر أقصى درجات الرقي والجاذبية.



تمتاز سيارة إلنترا الجديدة بالمزيد من التحسينات والتغيرات في التصميم الداخلي، حيث زاد حجم المقصورة الداخلية بشكل واضح، لتتوفر بذلك مساحة أوسع وراحة أكثر للركاب.

ويشعر السائق بالطابع الرياضي للسيارة أثناء القيادة بفضل الهيكل المنخفض والواسع، وتوجد أمام السائق شاشة Cluster 10.25 إنشاً، وشاشة AVN مدمجة بغطاء زجاجي واحد لعرض صور واضحة.

ويمكن للعملاء الاختيار بين شاشة TFT-LCD Cluster كاملة بالقياس نفسه، والتي تعرض جميع المعلومات الأساسية على شاشة ملونة رقمية أو مجموعة LCD التقليدية قياس 4.2 بوصة. وتم تحسين ذراع TGS من حيث الشكل والارتفاع لزيادة كفاءة تبديل التروس، الأمر الذي يمنح السائق تجربة قيادة أكثر سلاسة.



وتأتي سيارة إلنترا بخيارين من محركات البنزين القوية والفعالية، كما يتصل المحرك بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي، لتحويل القيادة على الطرق إلى متعة حقيقية لكل من السائق والركاب. ينتج محرك Gamma 1.6 MPI 124 حصاناً.



في تصميم بتقنيات مبتكرة مع منح الأولوية للسلامة تستمر هيونداي في التركيز على ابتكارات السلامة باعتبارها أولوية في كافة انتاجها من السيارات، لذا تم تجهيز إلنترا 2021 بمجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى حماية الركاب.

حيث يتم تعزيز حماية الركاب من خلال هيكل السيارة شديد الصلابة الذي يمتص الصوت والاهتزازات. كما توفر الوسائد الهوائية الست في الأمام والجوانب، ونظام الكبح الناعم والمريح أماناً إضافياً. ويمكن للسائقين والركاب أيضاً الاستفادة من مزايا السلامة التقنية العديدة.



ويمكن للراغبين في مشاهدة سيارة إلنترا الجديدة كليا والتعرف على مزاياها العديدة، زيارة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله و صالة عرض مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنةوالنصف صباحاً وحتى الثامنة مساءً .



