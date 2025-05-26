"وضوح" الأردن تحتفل بعيد الاستقلال ال79 في البوليفارد

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة "وضوح" الأردن احتفالاً وطنياً مهيباً بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة، وذلك أمام مقرها في البوليفارد – العبدلي.

اضافة اعلان



بدأت الفعالية برفع العلم الأردني على المبنى الرئيسي الشركة المؤلف من خمسة طوابق، والذي يضم أكثر من ألف موظف وموظفة من أبناء وبنات الوطن. وشارك الموظفون في الاحتفال مرتدين الشماغ الأحمر واللباس التراثي، حاملين أعلام الأردن، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي ترمز إلى مسيرة الكفاح والإنجاز في سبيل الاستقلال والسيادة.



"وضوح" شركة أردنية لديها مواقع في ثلاث قارات، تدير عمليات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بينما تواصل ترسيخ جذورها في الأردن كمركز رئيسي لعملياتها. وتُعد شركة "وضوح" الخيار الأول للباحثين عن فرص عمل من الشباب الأردني، نظراً لاعتمادها سياسات متقدمة في التوظيف والتدريب.



عبّر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وضوح، السيد وهيب جوزيف المشيني عن هذه المناسبة:

"أن أشهد عائلتي، عائلة وضوح، وهي تحتفل باستقلال الوطن الذي يسكن قلبي، لحظة ستظل محفورة في ذاكرتي. ويغمرني شعور بالفخر العميق بأننا من هذه الأمة العظيمة … كأفرادٍ، وكعائلةٍ، وكشركة".

وأضاف "إن يوم الاستقلال هو لحظة للتأمل في عزيمتنا ووحدتنا، تلك العزيمة التي نستمدها من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم، لنواصل مسيرة الأردن الممتدة عبر 79 عاماً من المجد والتقدم والشموخ".



أكد المشيني أن شركة "وضوح"، التي تتخذ من الأردن مقراً لها ضمن شبكة من الفروع حول العالم، تجسد محطة بارزة في مسيرة التقدم الوطني. وأضاف أن هذه المحطة تتيح فرصة لتقدير الجهود والتضحيات التي بذلها الأردن ولا يزال، من أجل رفعة شعبه في مختلف المجالات. وأشاد المشيني بالدعم الواسع الذي يحظى به القطاع، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تعزز البيئة الاقتصادية وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

---

"وضوح" شركة متخصصة بإدارة العمليات للأسواق المالية وغير المالية في الولايات المتحدة والعالم. وتعتبر الشركة، التي بدأت نجاحها من الأردن، الخيار الأول للباحثين عن العمل من الشباب الأردني، وذلك نظراً لتبنيها سياسات توظيف تعتمد على الإبداع والخبرات. بالإضافة إلى تقديمها فرص لتطوير مهارات موظفيها لتتمكن بذلك من تأهيل القوى العاملة الأردنية للمنافسة في سوق العمل العالمي.