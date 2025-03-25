"وضوح" الشرق الأوسط تدعم مبادرة عزوتي في شهر رمضان المبارك من خلال مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية "عندما ينتصر الخير"

الوكيل الإخباري- كجزء من جهودها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، قامت وضوح بإطلاق مبادرتها "عندما ينتصر الخير" بالتعاون مع مطعم عزوتي، والتي تضمنت مشاركة عدد من موظفيها بإعداد وتوزيع 1400 وجبة إفطار للأسر العفيفة في موقع "عزوتي" في قلب العاصمة عمّان.

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تستمد المبادرة قوّتها من التزام "وضوح" بتمكين ودعم المجتمع المحلي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعكس أيضاً اهتمامها بمستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي، متبعين بذلك نهج جلالة الملك المعظم وولي عهدنا الأمين.



لذا أعرب مؤسس وضوح ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني عن اعتزازهما بنجاح المبادرة التي تعكس قيم "وضوح" الأساسية، من تضامن وتعاون وتكافل، لإحداث أثر إيجابي في مجتمعنا.



وأضاف السيد عامر المشيني، "نحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في إحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين.