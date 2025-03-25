"وضوح" الشرق الأوسط تدعم مبادرة عزوتي في شهر رمضان المبارك من خلال مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية "عندما ينتصر الخير"

تستمد المبادرة قوّتها من التزام "وضوح" بتمكين ودعم المجتمع المحلي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعكس أيضاً اهتمامها بمستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي، متبعين بذلك نهج جلالة الملك المعظم وولي عهدنا الأمين.
لذا أعرب مؤسس وضوح ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني عن اعتزازهما بنجاح المبادرة التي تعكس قيم "وضوح" الأساسية، من تضامن وتعاون وتكافل، لإحداث أثر إيجابي في مجتمعنا.
وأضاف السيد عامر المشيني، "نحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في إحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين.
وأن هذه المبادرة تعكس فلسفتنا الشخصية كأفراد ومسؤوليتنا الاجتماعية كشركة، لذا سنستمر بإطلاق مبادرات اجتماعية تحاكي رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ورؤية ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمستقبل أردننا الواعد"
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ستستمر مبادرة "عندما ينتصر الخير" حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
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"وضوح" الشرق الأوسط شركة أردنية متخصصة بإلاستشارات وإدارة العمليات للقطاعات المالية والغير مالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
وتعتبر "وضوح" الخيار الأول للباحثين عن العمل من الشباب الأردني، وذلك نظراً لتبنيها استراتيجيات نمو متسارعة وسياسات متقدمة للتوظيف وتطوير المهارات.
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