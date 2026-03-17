ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان

"وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

جانب من دعم المبادرة
الثلاثاء، 17-03-2026 06:10 م

الوكيل الإخباري- للسنة الثانية على التوالي، واصلت شركة "وضوح" ترسيخ نهجها القائم على المسؤولية المجتمعية، وتجسيد قيم التكافل خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال تعزيز شراكتها مع مبادرة "عزوتي". وقدّ ركّزت هذه المبادرة على تحضير وتوزيع وجبات الإفطار للأسر العفيفة في وسط العاصمة عمان.

على مدار ثلاثة أيام من العمل التطوعي، شارك موظفو شركة "وضوح" في كافة مراحل المبادرة، بدءاً من تحضير الوجبات وصولاً إلى توزيعها، وعلى مدار شهر رمضان الكريم تكفّلت شركة "ووضوح" بـ 6600 وجبة إفطار . 
تعزز هذه الخطوة الشراكة السنوية بين "وضوح" و"عزوتي" في خدمة المجتمع المحلي؛ وهي المبادرة التي انطلقت بفكرة ورؤية من السيد وهيب جوزيف المشيني، المؤسس والرئيس التنفيذي، وترجمها إلى واقع ملموس السيد عامر المشيني، المدير العام للشركة. تعكس هذه جهود أن "وضوح" لا تقتصر على تقديم الحلول المهنية، بل تضع المسؤولية المجتمعية في جوهر استراتيجيتها، لتحقيق رؤية متكاملة تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية.


وفي هذا السياق، صرّح عامر المشيني، المدير العام لشركة وضوح: "أفخر بكل متطوعي وضوح الذين جسدوا أسمى معاني العطاء خلال شهر رمضان المبارك. إن نجاح مؤسستنا لا يُقاس فقط بالأداء المهني، بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه في حياة الآخرين".


وأشاد محمود النابلسي- مؤسس مبادرة مطعم عزوتي بشراكة شركة وضوح: "نفخر بهذه الشراكة وبمدى تأثيرها الإيجابي على مجتمعنا الأردني ككل والتي تساهم في تحقق غايتها وهدفها في تحقيق قيمة التضامن الاجتماعي، حيث يخدم المطعم يومياً المئات من "المعازيم" فالشراكة مع وضوح كان وسيكون لها دور هام في خطة توسع مبادرتنا في السلط هذا العام والمحافظات المختلفة".


ومن الجدير بالذكر أن شركة "وضوح" كانت قد دعمت مبادرة "عزوتي" مطلع هذا العام لافتتاح فرع جديد في مدينة السلط التاريخية، حيث ساهمت في تجهيز المقر وتوفير احتياجاته الأساسية، إيماناً منها بضرورة تنمية المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق العمل التطوعي ليشمل محافظات المملكة.

