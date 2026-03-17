"وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

على مدار ثلاثة أيام من العمل التطوعي، شارك موظفو شركة "وضوح" في كافة مراحل المبادرة، بدءاً من تحضير الوجبات وصولاً إلى توزيعها، وعلى مدار شهر رمضان الكريم تكفّلت شركة "ووضوح" بـ 6600 وجبة إفطار .
تعزز هذه الخطوة الشراكة السنوية بين "وضوح" و"عزوتي" في خدمة المجتمع المحلي؛ وهي المبادرة التي انطلقت بفكرة ورؤية من السيد وهيب جوزيف المشيني، المؤسس والرئيس التنفيذي، وترجمها إلى واقع ملموس السيد عامر المشيني، المدير العام للشركة. تعكس هذه جهود أن "وضوح" لا تقتصر على تقديم الحلول المهنية، بل تضع المسؤولية المجتمعية في جوهر استراتيجيتها، لتحقيق رؤية متكاملة تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرّح عامر المشيني، المدير العام لشركة وضوح: "أفخر بكل متطوعي وضوح الذين جسدوا أسمى معاني العطاء خلال شهر رمضان المبارك. إن نجاح مؤسستنا لا يُقاس فقط بالأداء المهني، بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه في حياة الآخرين".
وأشاد محمود النابلسي- مؤسس مبادرة مطعم عزوتي بشراكة شركة وضوح: "نفخر بهذه الشراكة وبمدى تأثيرها الإيجابي على مجتمعنا الأردني ككل والتي تساهم في تحقق غايتها وهدفها في تحقيق قيمة التضامن الاجتماعي، حيث يخدم المطعم يومياً المئات من "المعازيم" فالشراكة مع وضوح كان وسيكون لها دور هام في خطة توسع مبادرتنا في السلط هذا العام والمحافظات المختلفة".
ومن الجدير بالذكر أن شركة "وضوح" كانت قد دعمت مبادرة "عزوتي" مطلع هذا العام لافتتاح فرع جديد في مدينة السلط التاريخية، حيث ساهمت في تجهيز المقر وتوفير احتياجاته الأساسية، إيماناً منها بضرورة تنمية المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق العمل التطوعي ليشمل محافظات المملكة.
أخبار متعلقة
-
بنك الاتحاد يوقع اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات مع جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية
-
المركزية تويوتا تشارك الأطفال الأقل حظًا فرحة رمضان بإفطارين خيريين في عمّان
-
Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية
-
الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025
-
AB Xelerate و"فيوز" يوقّعان مذكرة تفاهم
-
البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تحتفي بعيد الأم 2026 بحلول ذكاء اصطناعي تعزز الراحة وتدعم حياة الأسرة مع خصومات تصل إلى 50%
-
البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد "افعل الخير في شهر الخير"