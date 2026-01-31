وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

السبت 2026-01-31 04:07 م

السبت، 31-01-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة "وضوح" اتفاقية تعاون مع مبادرة "عزوتي" لدعم افتتاح فرعها الثاني في مدينة السلط. وبموجب هذه الاتفاقية ستقدّم شركة وضوح مساهمة مالية لتمكين مبادرة عزوتي من تجهيز مقرها الجديد وتغطية احتياجاته الأولية، إلى جانب مشاركة موظفي شركة وضوح في العمل التطوعي ضمن مبادرة عزوتي، تجسيدًا لروح التضامن وخدمة المجتمع.اضافة اعلان


ويأتي التعاون بين وضوح وعزوتي استكمالًا لنجاح الشراكة الأولى بين الطرفين خلال شهر رمضان الماضي، حيث شارك موظفو الشركة في إعداد وتوزيع 1400 وجبة إفطار للأسر العفيفة في موقع عزوتي وسط العاصمة عمّان.

وتهدف وضوح من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين ودعم المجتمع المحلي في مدينة السلط، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي الذي يعكس مبادئ الشركة الأساسية مثل التعاون والمسؤولية الاجتماعية لدعم التغيير الإيجابي في مجتمعنا.

وقال وهيب جوزيف المشيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وضوح: "مبادرة عزوتي تتماشى مع غاياتنا وأهدافنا في وضوح، لأنها تقدّم مفهومًا مبتكرًا للعمل الخيري والتأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال مبدأ العازم والمعزوم الذي يحافظ على كرامة المستفيدين والمحتاجين ويقدّم الدعم والمساندة بطريقة إنسانية وفعّالة. نفخر بمساهمتنا في إنشاء مقر عزوتي في مسقط رأس عائلتنا في مدينة السلط التاريخية، ليكون منصة لانطلاقنا نحو المزيد من المحافظات لتحقيق أهدافنا في تمكين الأردنيين وتعزيز روح التعاون والتضامن الاجتماعي، تماشيًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية تعزيز وتنمية المحافظات، والتي نعتبرها من مسؤوليتنا المجتمعية كشركة أردنية".

ومن جهته، أضاف مؤسس مبادرة عزوتي، محمود النابلسي: "مطعم عزوتي مبني على مفهوم العزومة كعمل يرسّخ قيم التكاتف بين الناس، ومن هذا المنطلق، فإن مساهمة شركة وضوح في افتتاح فرعنا الثاني في مدينة السلط تجسّد قيمنا المشتركة في دعم المجتمع المحلي وتعزيز التكافل الاجتماعي، إلى جانب تمكين الأفراد من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين. ونحن نطمح إلى بناء المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز روح التضامن الاجتماعي والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعنا".

وتعدّ شركة "وضوح" شركة أردنية متخصصة بإدارة العمليات للقطاعات المالية وغير المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وهي من الشركات الرائدة في تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها. تهدف وضوح إلى تمكين ودعم المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعدّ مبادرة "عزوتي" واحدة من أبرز مبادرات العمل التطوعي في الأردن، حيث قامت منذ انطلاقتها عام 2015 بتوزيع أكثر من 360 ألف وجبة طعام، بمشاركة أكثر من 3500 متطوع. وقد حازت المبادرة على المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ضمن فئة الأعمال التطوعية الفردية في عام 2024.


Image1_1202631154729899421962.jpg
 
 


