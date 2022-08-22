وظائف هندسية متنوعة على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - يُعرف السوق المفتوح بكونه الموقع الأول للإعلانات المبوبة في العديد من البلاد، حيث يستخدمه الناس لبيع وشراء مختلف السلع والخدمات التي تخطر على البال، لكن هل كنت تعلم أنك تستطيع تصفح آلاف الوظائف على السوق المفتوح وعرض الشواغر المتاحة لديك كذلك؟ من الخدمات المميزة التي يقدمها موقع السوق المفتوح هو إمكانية عرض الوظائف المتوفرة على قسم وظائف شاغرة، والبحث عنها عبر قسم الباحثين عن عمل، وستجد في هذين القسمين من الأقسام الفرعية، بما في ذلك قسم الهندسة، حيث يستطيع فيه الباحث عن العمل في مجال الهندسة أن يستخدمه للبحث عن وظيفة أو ليقدم ما لديه من خبرات ومميزات ليتواصل معه أصحاب العمل، مما يسّهل عملية التوظيف على الطرفين.

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قسم وظائف شاغرة على السوق المفتوح

يعد موقع السوق المفتوح أحد أكبر مواقع التوظيف في الوطن العربي، إذ يشتمل على مجموعة كبيرة من الإعلانات للعمل في الشركات والمؤسسات المتنوعة في الأردن، وإن كنت تود البحث عن وظيفة هندسية معينة قم بزيارة قسم وظائف شاغرة ثم اضغط على هندسة للبدء بتصفح إعلانات التوظيف، ومن الجدير بالذكر أنك تستطيع تحديد درجة التعليم والتخصص وسنوات الخبرة قبل الدخول إلى الأقسام الفرعية، كما أنك تستطيع تحديد مجال الهندسة التي تبحث عن وظيفة فيه، حيث ستجد خيارات مثل مهندس مدني أو مهندس عمارة وديكور مع عدد الإعلانات لكلٍ منها، ويجدر بالذكر أيضاً إمكانية تحديد الموقع الجغرافي المراد البحث فيه عن فرصة عمل ضمن شريط البحث، وبذلك يصبح بالإمكان تصفح عدد هائل من الإعلانات، والتي يمكن حصرها بشكل أفضل من خلال إدخال بعض المعطيات الإضافية في شريط البحث، مثل نوع العقد، ودرجة التعليم.



قسم الباحثين عن عمل على السوق المفتوح

إن لم تجد الإعلان المناسب على قسم وظائف شاغرة، أو إن كنت تود عرض خبراتك ليتواصل معك أصحاب العمل، ينبغي عليك نشر إعلان على قسم الباحثين عن عمل، والذي يحتوي على آلاف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وإن كنت تبحث عن موظف لشركتك قم بزيارة قسم الباحثين عن عمل واختيار هندسة، وبعد أن تظهر الإعلانات يقدم لك السوق المفتوح خاصية بحث متطورة تساعد في الوصول السريع إلى النتائج المطلوبة، بحيث يمكن من خلالها إظهار الإعلانات التي تتوافق مع معطيات الباحث فقط، ويتم استخدامها من خلال تعبئة بعض البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والموجودة في نافذة البحث أعلى الشاشة الرئيسية، مثل: درجة التعليم، ومستوى الخبرة، والراتب المتوقع، وما إلى ذلك.



مميزات السوق المفتوح

يعد سوق المفتوح واحداً من أبرز مواقع الإعلانات المبوبة المتاحة على شبكة الإنترنت، إذ يقدم خدماته في 19 دولة، ويعتبر الموقع رقم واحد في الأردن لما يمتاز به من أمان وموثوقية وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى أنه الوجهة المثالية لكل من يرغب بإتمام عملية بيع وشراء سريعة؛ بغض النظر عن ماهية المنتج أو السلعة أو الخدمة، فضلاً عن كونه الموقع المناسب لعرض الوظائف والبحث عنها في مختلف التخصصات، ويمتاز بسهولة تحديد خيارات البحث بشكل دقيق وسهل، وعند إيجاد الإعلان المناسب، يمكنك التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال خاصية الدردشة أو عبر الاتصال الهاتفي، كما أنّ منصة السوق المفتوح متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الذكي، ولأي استفسارات وأسئلة، يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000