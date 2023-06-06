وفداً أكاديمياً من جامعة فودان الصينية يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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استقبلت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء واعضاء مجلس عمداء الجامعة، والأستاذ الدكتور وليد سلامة من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، وفداً أكاديمياً من جامعة Fudan فودان الصينية يترأسه نائب رئيسها لشؤون العلاقات الدولية الدكتور "Zhimin Chen"، لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.وعبر الجانبان خلال اللقاء، عن رغبتهما بتبادل الخبرات من خلال إعداد مذكرة تفاهم تتيح فرصة القيام بأبحاث مشتركة وزيارات تدريسية بين الجامعتين، وتمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الإستفادة من برنامج التبادل في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.واستعرضت الدكتورة أبو الهيجاء خلال اللقاء مسيرة تميز الجامعة وأبرز الإنجازات التي حققتها في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص سمو الاميرة سمية بنت الحسن حفظها الله رئيس مجلس أمناء الجامعة، على الربط والتشاركية مع الجامعات العالمية والاستفادة من خبراتهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.واعرب الدكتور "Zhimin Chen" إعجابه بالنهج الذي تخطوه الجامعة وما وصلت إليه من تطور سريع ومميز في جميع المجالات، مؤكداً على أن هذا اللقاء سيكون بداية لتعاون مستقبلي بين الجامعتين، ضمن السعي المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.