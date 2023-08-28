وفد أكاديمي من جامعة بوردو الامريكية يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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استقبلت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وفداً أكاديمياً من جامعة بوردو الأمريكية، بحضور عميد كلية الملك عبدالله الاول للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور رائد مصلح، والأستاذ الدكتور علي الحاج من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، ومسؤولة قسم الابتكار والتعاون الدولي ماغي ميكدونف في جامعة بوردو، لبحث سبل التعاون ووضع استراتيجية لتعزيز التعاون في الجوانب الأكاديمية والبحثية في مجالات الأمن السيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.وأكدت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء خلال اللقاء، حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون والتواصل المشترك بين الجامعتين، وتحقيق شراكات فعّالة تدعم مجالات الهندسة وعلوم الحاسوب والتكنولوجيا.واستعرضت الدكتورة أبو الهيجاء خلال اللقاء مسيرة تميز الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على الجامعات ومراكز البحوث العالمية والاستفادة من خبراتهم.وقدم المدير الإداري لمركز أبحاث أمن المعلومات في جامعة بوردو الدكتور جول راسموس ، عرضاً حول الجامعة وأهم انجازاتها ومراكزها البحثية ونماذج علاقتها الفريدة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مبديا إعجابه بتميز جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وانجازاتها الفريدة.