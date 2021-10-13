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الأربعاء، 13-10-2021 07:22 م

وفد من جامعة الحسين التقنية يزورون مركز العمليات في الأردنية للطيران

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الوكيل الاخباري - في اطار تعاون الشركة الاردنية للطيران مع جامعة الحسين التقنية (HTU)، قام وفد برئاسة الدكتور عبدالله ابراهيم ومجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة بعمل زيارة إلى مركز العمليات في الشركة الأردنية للطيران و التعرف على مرافق الشركة و الاطلاع على مركز صيانة الطائرات JAV Tech. 

وتأتي زيارة الوفد الجامعي، من اجل البدء بتنفيذ برنامج تدريب عملي لطلبة الجامعة، بحيث يهدف هذا التدريب لرفع كفاءة الطلاب و تعريفهم على بيئة العمل الحقيقية و اكسابهم مهارات عملية و مؤهلات جديدة.

ويأتي هذا التعاون بعد أن قدمت الشركة الأردنية للطيران 14 منحة دراسية جديدة لجامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تغطي كامل الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس وبدل مواصلات للطلبة الجدد للعام الدراسي 2021-2022 في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة.

وفي نهاية اللقاء قدمت جامعة الحسين التقنية ممثلة بالدكتور عبدالله ابراهيم شكرها و امتنانها للأردنية للطيران على جهودها الوطنية و دعم الشباب و الجيل الجديد و تنمية العلاقات في اطار التطور الوطني و الدعم الشبابي.

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