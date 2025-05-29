وفد من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية يزور شركة المناصير للزيوت والمحروقات

10:44 ص

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الوكيل الإخباري- استقبلت شركة المناصير للزيوت والمحروقات وفدًا من شركة Gilbarco Veeder-Root العالمية، الرائدة في صناعة المعدات النفطية، ضمن زيارة رسمية شارك فيها ممثلون من 16 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان في استقبالهم المدير العام المهندس ياسر المناصير، ونائب المدير العام الدكتور رامز خوري، إلى جانب عدد من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام في الشركة. اضافة اعلان



وخلال اللقاء، قدّم الدكتور خوري عرضًا شاملًا عن أبرز إنجازات شركة المناصير في مجال بيع المشتقات النفطية وتأسيس شبكة محطات وقود بتصاميم حديثة ومواصفات عالمية. كما استعرض حزمة الخدمات الذكية التي تقدمها الشركة، أبرزها:



خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الائتمانية.

بطاقات المناصير الإلكترونية المدفوعة مسبقًا (eCash).

بطاقة إعادة التعبئة الإلكترونية (eFill).



خدمة Aman Fill المتطورة، التي تعتمد على ترددات الراديو للتعرف على المركبات وتعبئتها تلقائيًا.

كما تضمن العرض شرحًا فنيًا عن آلية عمل المضخات النفطية، وتركيب الحساسات فوق الصوتية (Ultrasound) لقياس كميات الوقود داخل الخزانات ومراقبة حركات المخزون بدقة.



من جهته، أكد المهندس ياسر المناصير خلال كلمته أهمية تحديث البنية التحتية في منشآت الشركة كافة، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Gilbarco Veeder-Root، والاستفادة من أحدث تقنيات الشركة في أتمتة عمليات التزود بالوقود، وربطها بأنظمة مركزية ذكية تضمن الجودة والكفاءة العالية.



وتطرّق اللقاء أيضًا إلى استعراض المشاريع المستقبلية قيد الإنشاء ضمن خطة توسعية تعكس خبرة "المناصير" الممتدة لأكثر من 22 عامًا في السوق المحلي والإقليمي.



وتخلل الزيارة إقامة وليمة غداء رسمية على شرف الضيوف، تلاها جولة ميدانية في إحدى محطات المناصير النموذجية، حيث أطلع الوفد على الخدمات المتقدمة وحلول الأتمتة الذكية المطبقة على أرض الواقع.



وفي ختام الزيارة، أعرب السيد مالك علي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Gilbarco Veeder-Root، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما وصلت إليه شركة المناصير من تطور في الخدمات واستخدام للتقنيات العالمية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المستقبل.