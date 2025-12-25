وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص

الوكيل الإخباري- في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوفد رسمي من وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية إلى مصنع إسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية، استقبل مجمع المناصير الصناعي، إحدى شركات مجموعة المناصير، وصاحب العلامات التجارية إسمنت "نشمي" وإسمنت "قاسيون"، وفدًا رسميًا من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مختصًا بالمواصفات والمقاييس في سوريا، في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير، بهدف الاطلاع على آليات وخطوات إنتاج الإسمنت بمختلف أنواعه، والتعرّف على أحدث التقنيات المعتمدة في الإنتاج والفحص وضبط الجودة.



ويُعد مصنع الإسمنت في مجمع المناصير الصناعي من المصانع الرائدة في المنطقة، حيث يُنتج الإسمنت السائب والمكيّس وفق أعلى المواصفات والمقاييس والمعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإسمنت، وهو حاصل على عدة شهادات وجوائز جودة عالمية، من بينها ISO 9001 وISO 45001 وISO 14001، إضافةً إلى جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.



وقد أثبت المصنع جدارته وصلابته في مختلف الميادين والمشاريع الكبرى داخل الأردن وخارجه، بما في ذلك سوريا وفلسطين، من خلال جودة منتجاته واعتماد أحدث التقنيات الصناعية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 1.8 مليون طن من الإسمنت سنويًا، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة عالية.



وضمّ الوفد السوري المهندس محمد سليم بني مرجة، المدير العام للشركة العامة للكابلات "مكتب معاون وزير الصناعة ورئيسًا للوفد"، والمهندس حسن السيد، مدير عام حماية المنتج في وزارة الاقتصاد والصناعة، والمهندس مخلص شرتوح، مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير ضبط جودة الإسمنت، إضافةً إلى المهندس حسام الفاعوري، مدير المنطقة الوسطى في وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير عام معمل حماة (1).



وخلال الزيارة، جرى استعراض مراحل إنتاج الإسمنت المتكاملة في مصنع إسمنت المناصير، بدءًا من استخراج المواد الأولية عبر مواقع التعدين التابعة لمجمع المناصير الصناعي باستخدام معدات وكسارات متطورة، مرورًا بمراحل تصنيع منتجات الإسمنت بمختلف أنواعه، والفحوصات الفنية واعتماد المنتجات النهائية وفق أعلى معايير الجودة العالمية والمواصفات الفنية. كما أُشير إلى أن مراحل إنتاج الإسمنت تخضع لرقابة مستمرة من خلال مختبرات الشركة، إضافةً إلى الرقابة الدورية من الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.



وتستكمل الدورة بوصول المنتجات إلى مراحل التعبئة والتوريد إلى الموزعين في السوقين الأردني والخارجي، بما في ذلك السوقين السوري والفلسطيني، حيث تتم عمليات النقل عبر الشركة المتقدمة للنقل (المناصير للنقل) وهي شركة شقيقة تمتلك أسطولًا حديثًا، في تجسيد واضح للتكامل الصناعي الكامل من نقطة البداية وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.



كما اطّلع الوفد خلال الزيارة على مراحل ضبط الجودة في مختبرات مصنع الإسمنت، بدءًا من المختبر الروبوتي، الأول من نوعه في الأردن، والذي يعمل بالكامل دون أي تدخل بشري، ما يضمن دقة النتائج ويحد من الأخطاء البشرية. وشملت الجولة زيارة المختبر الكيميائي والمختبر الفيزيائي، حيث شارك الوفد في إجراء فحوصات عملية على عينات من الإسمنت لاختبار متانتها وصلابتها وفق أعلى المعايير. كما تفقد الوفد قسم التعبئة، واطّلع على سير العمل وكفاءة العمليات التشغيلية لإنتاج وتعبئة الإسمنت.



وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الوفد السوري ومرافقيه عن إعجابهم الكبير بالمستوى المتقدم للإجراءات الفنية، والأجهزة والمعدات المستخدمة في فحص وإنتاج الإسمنت، مشيدين بالمختبر الروبوتي الفريد من نوعه في الأردن، ويعكس التزام مجمع المناصير الصناعي بأعلى معايير الجودة والدقة والكفاءة التشغيلية.



وفي سياق متصل، توجّه الوفد إلى المقر الرئيسي لمجموعة المناصير في عمّان، حيث عُقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمجمع المناصير الصناعي المهندس ناصر العلاونة، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية المهندس خالد الحريبات، جرى خلاله استعراض الخطط المستقبلية لتطوير صناعة الإسمنت، ومواكبة أحدث التطورات التقنية، إلى جانب بحث سبل تلبية احتياجات السوق السوري، لا سيّما في مرحلة إعادة إعمار سوريا.



ويُذكر أن مجمع المناصير الصناعي هو إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة المناصير، وقد تأسس عام 2008 وبدأ الإنتاج عام 2011. ويقدّم المجمع منتجات عالية الجودة في عدة قطاعات تشمل مواد البناء، المعادن الصناعية، الأسمدة، ومضافات الأعلاف، وفق أعلى المعايير المحلية والإقليمية والعالمية.



وتعتمد عمليات المجمع على قيم راسخة ترتكز على الصحة والسلامة، وحماية البيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة، والاحترام، والجودة العالية في الخدمات والمنتجات، كما يضم مئات الأيدي العاملة والكفاءات من المجتمعات المحلية ضمن مساحة تُقدّر بنحو 7.4 كيلومترات مربعة.

اضافة اعلان