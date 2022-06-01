الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 01-06-2022 02:51 م

وكالة أوكس تعلن عن تكييف مركزي جديد بتقنيات حديثة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة مكيفات أوكس الاردن – جوهرة المملكة عن وصول التشكيلة الحديثة من التكييف المركزي الحديث والذي يشمل جميع انواع القطاعات والشرائح التجارية بما يلبي احتياجات الأعمال والنشاطات التجارية والاستخدام المنزلي المختلفة وبما يتناسب مع الاستهلاك المحلي للطاقة والكهرباء.

وأضافت الوكالة أن التكييف المركزي لمكيفات اوكس يقدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال التكييف من جودة الهواء, البرودة, الهدوء و تكنولوجيا الانفيرتر في التوفير وقوة الأداء والتي حصل على موجبها جوائز عدة

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واعتمادات المواصفات والمقاييس لدول أوروبية وخليجية حيث يتم تصديره لاكثر من 123 دولة حول العالم.

وأشار أن لدى الوكالة فريق متخصص ذو خبرة من المهندسين في مجال التكييف المركزي للكشف والمعاينة لتقديم أفضل الخدمات قبل وبعد البيع لضمان تقديم أفضل رعاية وخدمة للعملاء.

 




 

 


 

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