وكالة ليودن للتسويق تحصل على شهادة Great Place to Work®️ في الأردن اعترافًا بتميز بيئة العمل وتجربة الفريق

يعكس هذا الاعتماد نجاح الشركة في ترسيخ بيئة عمل تقوم على الثقة والتعاون والرفاه بوصفها جزءًا أساسيًا من ثقافتها المؤسسية، كما يسلّط هذا التقدير الضوء على جهود ليودن المستمرة في توفير بيئة يشعر فيها الأفراد بالدعم والتحفيز والتمكين لتقديم أفضل ما لديهم.
تستند هذه الشهادة إلى نتائج استبيانTrust Index©️ التابع لمؤسسة Great Place to Work®️، والذي يقيس عناصر رئيسية مثل المصداقية، والاحترام، والعدالة، والفخر، وروح الفريق. وقد أظهرت نتائج ليودن أداءً قويًا عبر هذه المحاور، ما يؤكد التزامها ببناء بيئة عمل إيجابية ودامجة يشعر فيها الجميع بالتقدير والانسجام.
وفي هذا السياق، قال كريستي جنحو، المدير العام لمؤسسة Great Place to Work®️ في الأردن:
"أظهرت ليودن في الأردن التزامًا واضحًا بتعزيز ثقافة عمل تُمكّن الأفراد من الازدهار. وتعكس آراء فريق العمل بيئة قائمة على الثقة والإبداع والهدف المشترك. ويسعدنا انضمام الوكالة إلى مجتمع Great Place to Work®️، ونهنئهم على هذا الإنجاز المميز".
من جانبه، صرّح عيسى شاهين، المدير الإقليمي العام لوكالة ليودن للتسويق، قائلًا: "نفخر بحصولنا على شهادة Great Place to Work®️ في الأردن. يُعد فريقنا أولويتنا، ويشكّل توفير بيئة عمل صحية وآمنة وإيجابية ومنتجة مهمتنا اليومية. وتمثل هذه الشهادة انعكاسًا حقيقيًا لآراء وتجارب فريقنا، كما تجسد الثقافة التي نحرص على ترسيخها، والقائمة على الثقة والتعاون والمسؤولية والاهتمام الحقيقي بموظفينا وموظفاتنا".
وأضاف: "نؤمن بأن الأفكار القوية تنبع من فرق قوية. ولذلك، نحرص على إيجاد بيئة يشعر فيها الأفراد بالتقدير والدعم والتمكين لتحقيق أفضل أداء. ويعزز هذا التكريم التزامنا بمواصلة بناء بيئة عمل يزدهر فيها الإبداع، ويقود فيها الأداء هدفٌ واضح، وتُسمع فيها جميع الأصوات. سنواصل العمل لنطوّر أعمالنا مع الحفاظ على قيمنا الأساسية، ومواصلة الاستثمار في كوادرنا البشرية التي تُعد الركيزة الأساسية لكل ما نحققه".
نبذة عن وكالة ليودن للتسويق
هي وكالة متخصصة في الاتصالات الاستراتيجية، تسيّر أعمالها في الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، مع حضور إقليمي متنامٍ وشبكة عالمية. تتعاون الوكالة مع علامات تجارية طموحة لتعزيز تموضعها، ورفع مستوى صورتها الذهنية، وتحقيق نمو قابل للقياس، حيث يتم التعامل مع كل مشروع بوضوح وانضباط وتركيز على حل التحديات وليس مجرد التنفيذ. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://leodenmarketing.com/
