وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان

الوكيل الإخباري -

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في إنجاز يعكس قوته المالية، حصل بنك الإسكان على تصنيف Ba3 الائتماني من وكالة التصنيف العالمية "موديز"، بارتفاع عن التصنيف السابق B1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وكانت وكالة "موديز" قد رفعت تصنيف البنك الائتماني إلى Ba3 مما يعكس قوة المركز المالي للبنك وأدائه المتميز، حيث كان تصنيف البنك السابق يرتبط مع التصنيف الائتماني السيادي للأردن، الذي ارتفع إلى مستوى Ba3 في سابقة تاريخية للمملكة منذ 21 عاماً مع نظرة مستقبلية مستقرة.كذلك، فقد رفعت وكالة "موديز" تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى البنك إلى Ba3، إلى جانب انخفاض مخاطرالطرف المقابل طويلة الأجل وارتفاع تصنيفها من Ba3 إلى Ba2.وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، عن فخره بالحصول على هذا التصنيف، معتبراً إياه امتداداً لمسيرة نجاح البنك، وخير دليل على التزامه الثابت بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور.وأضاف الصفدي أن رفع تصنيف البنك يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود ومواصلة العمل لتعزيز الأداء الإيجابي ومواصلة الارتقاء به إلى مستويات متقدمة من التميز.ويعود الارتفاع في التصنيف الائتماني للبنك إلى المسار التصاعدي للربحية، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، إلى جانب الاستمرار أيضاً بالمحافظة على نسب مرتفعة من ودائع العملاء المستقرة، كما يعكس التصنيف الائتماني الجديد النهج المحافظ الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول، وهو ما يبرهن على قدرة البنك على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية في ظل التداعيات المستمرة للتطورات الجيوسياسية الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية.