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الأحد، 18-12-2022 12:16 م

وكالة موديز تصنف ودائع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك عند B3 وCaa1

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل للمصرف الأهلي العراقي– التابع لمجموعة كابيتال بنك- بالعملة المحلية لأول مرة عند B3، وتصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عندCaa1 مدفوعاً بقرار رفع التقييم الائتماني الأساسي المعدل للمصرف (Baseline Credit Assessment)  إلىcaa2 من B3.

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كما رفعت الوكالة تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة وقصيرة الأجل إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لكافة التصنيفات على الودائع طويلة الأجل.
وأخذ تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية للمصرف الأهلي العراقي  في الاعتبار التقييم الائتماني الأساسي عند Caa2 ودرجتين من الارتفاع، وهو ما يعكس احتمالية الحصول على  مستوى عالٍ من الدعم من قبل الشركة الأم (كابيتال بنك الأردن) الذي تم تصنيفه B1  مع نظرة مستقبلية مستقرة  ودعم منخفض من الحكومة العراقية، وفقاً لتوقعات وكالة موديز.
وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داود الغول:" يعكس هذا التصنيف  العالمي المركز المالي القوي للمصرف الأهلي العراقي، وسيدعم توجهاته في النمو والازدهار من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية. كما سيعزز هذا التصنيف من مكانة المجموعة التنافسية في الأسواق الإقليمية التي تعمل بها، وفي مقدمتها السوق السعودي الذي افتتح المصرف الأهلي العراقي فرعه الأول فيه مؤخراً"، مشدداً على مواصلة المجموعة دعمها للمصرف لرفع تصنيفه لمستويات أعلى في المستقبل القريب.
من جانبه، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم قائلاً: "نحن مسرورون للغاية إزاء حصول المصرف الأهلي العراقي للمرة الأولى على تصنيف ائتماني من قبل وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إذ يعكس هذا محصلة إيجابية للغاية في ظل الظروف الراهنة، ونحن على يقين أن هذا التصنيف سيرتفع في المستقبل مع مواصلتنا تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لتوسيع أعمالنا  التي ستؤدي إلى تحسن متانة الوضع المالي للبنك وتراجع مستوى المخاطر المحيطة".


تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي هو شركة مساهمة خاصة مسجلة ومؤسسة في العراق منذ عام 1995، ويقدم خدماته المصرفية والمالية من خلال 23فرعا في العراق. يبلغ رأس المال المسجل والمدفوع 270 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 185 مليون دولار أمريكي. يعتبر كابيتال بنك الأردن أكبر مساهم في المصرف الأهلي العراقي بحصة أغلبية تبلغ 61.85٪. وفي شهر آذار من العام 2021، أكملت مجموعة كابيتال بنك عملية الاستحواذ على جميع أصول وعمليات وفروع بنك عوده في الأردن والعراق.


 




 

 


 

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