يفتتح مركز السيطرة على العمليات التشغيلية OCC في شركة ميناء حاويات العقبة

الوكيل الإخباري - تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أطلقت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، مركزاً خاصاً بها للسيطرة على عملياتها التشغيلية، ضمن حفل افتتاح حضره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، ووعددٌ من كبار مسؤولي الشركة، يتقدمهم الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "إي بي إم" تيرمينالز لمحطات الحاويات الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، جوناثان جولدنر، والرئيس التنفيذي لميناء الحاويات، سورين ينسين، وجمع من المدعوين.

وأطلق الفايز العمليات في مركز السيطرة ضمن حفل الافتتاح الذي شهد جولةً في مرافق الشركة، شارك فيها عددٌ من الضيوف وطواقم الإدارة، وذلك للتعرف على عمليات المناولة في ميناء الحاويات، والاطلاع على تقدمه ومجريات تطويره، ودمجه لمختلف عمليات الشركة التشغيلية الرئيسة عبر المركز ليعمل كمركز تحكمٍ وقيادةٍ مركزية يتميز باعتماده على نموذج "الخلية المتكاملة" وبتجهيزاته من أحدث أدوات تقنية المعلومات والاتصالات والحلول الإدارية، فضلاً عن كوادره المتكاملة ومتعددة الوظائف.

ويتألف طاقم المركز من ممثلين عن كل فريقٍ من فرق عمل دوائر الشركة المختلفة، مما يسهل التواصل وتدفق المعلومات الفورية، كما يعزز المعرفة والمشاركة لتلبية مختلف المتطلبات ومعالجة أي مشكلات بنحوٍ أعلى كفاءة وسرعة، الأمر الذي يحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على رفع سوية القدرات والكفاءة التشغيلية العامة للشركة.

ويشار إلى أن افتتاح المركز انبثق عن رؤية واستراتيجية الشركة التطويرية وجهودها المتواصلة لتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها وإدخال كل ما هو حديث منها ضمن إطار نموذج عملها؛ حيث تبنت الشركة عدداً من التقنيات كالتعرف الضوئي (OCR) على الحاويات وبياناتها، والتي تم تبنيها لأتمتة معاملات البوابات والرافعات لتسهيل عمليات التحميل والمناولة، بما يمكنها من التعرف على أرقام اللوحات والشاحنات وتسجيل البيانات إلكترونياً على النظام، فضلاً عن رقمنة الأصول التي تساعد في استرجاع البيانات الحية لجميع المعدات والآليات.

ويدعم هذا الجانب كل من نظام تشغيل وحماية البيانات DPOS الذي يُعنى باسترجاع البيانات من عدة أنظمة وتجميعها ضمن لوحة معلومات حية واحدة، ونظام Eagle Eye الذي يوفر البيانات للشاحنات الخاصة بالميناء بما يشمل المواقع والسرعة، كما يقدم تنبيهات السلامة من خلال المراقبة الحية.

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وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الفايز: "إن ما اطلعنا عليه ضمن مركز السيطرة على العمليات التشغيلية لدى شركة ميناء حاويات العقبة، يبرهن بالدليل القاطع على التزامها الراسخ بتوفير بنيةٍ تحتيةٍ متطورة لتقديم خدماتٍ ذات مستوىً عالمي لعملائها، من خلال ما تؤديه عبر الاستثمار المستدام في التقنيات والمعدات الحديثة والمتطورة."



وأضاف الفايز بأن من شأن هذا المركز الذي يعتبر بمثابة إنجاز جديد للشركة، أن يمكنها من الارتقاء بمكانتها وإبقائها في الطليعة، مع تعزيز مساهمتها في النمو والتطوير وتسريع العمل في بيئة الأعمال ضمن أحدث الأسّس المتبعة عالمياً بكل كفاءة، وبجهود القائمين على هذا الصرّح.

ومن جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، على الأداء القوي والإنجازات المميزة لشركة ميناء حاويات العقبة خلال العام الحالي 2023، معرباً عن ثقته باستمرارية هذا الأداء على نفس الوتيرة، مدعوماً بالعديد من الخطوات الابتكارية الجديدة التي تضاهي بأهميتها مركز السيطرة على العمليات التشغيلية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسين، عن سعادته بافتتاح مركز السيطرة على العمليات التشغيلية الخاص بالشركة، مشيراً إلى أنه يمثل علامة فارقة وبارزة في مسيرة الشركة، كما يقدم خير برهان على التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي، مضيفاً أنه ومن خلال توظيف قوة التكنولوجيا المتطورة وحشد الجهود ضمن إطار يعزز التواصل والتفاعل ويسهل العمل كوحدة واحدة في مركز السيطرة على العمليات التشغيلية، تؤمن الشركة بقدراتها على دفع أعمالها نحو آفاق جديدة، خصوصاً في ظل ما ستجنيه من قدر كبير من الكفاءة والسلامة لعملائها الكرام.



ويشار إلى أن شركة ميناء حاويات العقبة تلتزم برفع أدائها وتميزها التشغيلي، وذلك من خلال أدوات الإدارة الحديثة التي تهدف من الاعتماد عليها لمواكبة التغيير السريع في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.





