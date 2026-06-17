يُقلل المتداولون مجدداً من شأن مخاطر الأحداث، ولماذا يُعدّ ذلك أمراً بالغ الأهمية

الوكيل الإخباري- عادت الأسواق المالية إلى مرحلة الرضا مرة أخرى. بعد فترة طويلة من الاستقرار، اعتاد الكثير من المتداولين على التعامل مع أخبار الاقتصاد الكلي على أنها شيء يمكن التنبؤ به - بل و حتى غير مهم. ومع ذلك، تُظهر الأمثلة التاريخية عكس ذلك تمامًا - فغالبًا ما تتبع فترة الاستقرار النسبي استجابة سعرية عدوانية للغاية.

اضافة اعلان



التوقعات مقابل الواقع: من هنا ينشأ الخطر



تتميز بيئة السوق بتوقعات سعرية ضيقة. يتم نشر توقعات المحللين؛ ويتم تسعيرها في السوق على الفور، وتصبح ظروفها مستقرة.



ومع ذلك، كلما زاد ترابط التوقعات، زادت احتمالية حدوث رد فعل غير متناسب تجاه عدم ترابطها.



يبدو الأمر وكأنه "فخ التوقعات" الكلاسيكي، عندما يتوقع جميع المشاركين نفس النتيجة، ويصبح كل نوع من المفاجآت بمثابة عامل محفز.



فعلى سبيل المثال، يمكن لأي انحراف في تقرير التضخم أن:



يؤدي إلى تغيير في التوقعات المتعلقة بالأسعار؛

يؤدي إلى إعادة تسعير السوق بأكمله؛

يؤدي إلى تغيرات سعرية مفاجئة في غضون دقائق.

لماذا يغفل المتداولون عن مراعاة مخاطر الأحداث



فيما يلي بعض العوامل التي تساهم في تجاهل المخاطر:



أولاً، الطبيعة المشروطة لسلوك المشاركين في السوق. قد يكون للتقارير الأخيرة تأثير محدود على التقلبات، مما يؤدي إلى شعور زائف بالاستقرار.



ثانياً، الاعتماد المتزايد على التنبؤات. بمجرد أن تبدأ التوقعات في الظهور على أنها "صحيحة"، يبدأ المتداولون في اعتبارها حقيقة مؤكدة.



ثالثًا، زيادة التركيز على التحليل الفني وبناء الإعدادات. في ظل ظروف التقلبات المنخفضة، يفضل العديد من المتداولين استخدام التحليلات الفنية وتجاهل المؤشرات الأساسية.



ومع ذلك، فإن العوامل الأساسية عادة ما تعود إلى الظهور تحديداً عندما يبدو أنها لم تعد مهمة.



وهم الاستقرار

المشكلة لا تكمن في غياب المخاطر بحد ذاتها، بل في الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إليها.

إذا بدت الأسواق مستقرة وكانت ردود الفعل على الأخبار الاقتصادية ضئيلة، فإن هذا يدفع المستثمرين إلى توقع النتائج نفسها من الإعلانات المستقبلية. وبالتالي، فإن ما يتم خلقه هو وهم – فالخطر يبقى ولكنه يتراكم خلال فترة الهدوء.



مع تحقق توقعات المستثمرين بشكل كامل، فإن أي انحرافات عن هذه التوقعات، بغض النظر عن حجمها، قد يكون لها القدرة على إحداث تحركات كبيرة في السوق.



التقلبات كميزة قوية



لا يعتبر المتداولون التقلبات تهديداً، بل يعتبرونها مورداً. لكن من الضروري الاستعداد للسرعة التي يمكن أن يظهر بها هذا المورد. طالما أنك على دراية بالأخبار القادمة، فأنت لا تزال معرضًا للخطر بسبب عدم كفاية التنفيذ. قد يتم تنفيذ قراراتك بتأخير، وقد تحدث الكثير من الانزلاقات السعرية، وقد لا يتمكن النظام من التعامل مع الحمل.



ولهذا السبب يولي المزيد والمزيد من المتداولين المحترفين اهتماماً خاصاً ليس فقط لنهجهم في التداول ولكن أيضاً لأداة تنفيذه.



منصة موثوقة كجزء من الاستراتيجية



هناك عدة معايير للتشغيل الناجح عندما يكون هناك خطر كبير لوقوع الأحداث. و يشمل هذا:



سرعة و موثوقية تنفيذ الطلبات؛

التشغيل المستقر للمنصة في ظل ظروف ذروة التقلبات؛

شروط تداولية عادلة؛

القدرة على التداول بفعالية خلال تقلبات الأسعار الحادة.



يمكن أن تمنحك بيئة التداول هذه ميزة تنافسية واضحة.



بنية تحتية تداولية لظروف ذات تأثير كبير



من المعروف مدى أهمية القدرة على العمل بفعالية عندما تكون هناك أحداث كلية هامة في المستقبل. لهذا السبب تم تصميم JustMarkets خصيصًا لمساعدتكم على التغلب عليها.



بفضل تميز البنية التحتية للتداول بالسرعة و الموثوقية، تم تصميم منصتنا لمساعدتكم على تحقيق كامل إمكاناتكم الاستثمارية، حتى مع تغير ظروف السوق بسرعة.



وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى انتظار فرصة أو تفويت أي حركة سعرية - ببساطة لديك القدرة الكافية للتحرك بسرعة.



حان الوقت لإعادة تقييم المخاوف



إن التقليل من شأن المخاطر المرتبطة بالتقلبات القائمة على الأحداث ليس بالأمر غير المألوف على الإطلاق. ومع ذلك، تنتهي كل دورة تداول بطريقة مماثلة - مع ارتفاع حاد في التقلبات يفاجئ غالبية المشاركين.



قم بمواءمة مراكز التداول الخاصة بك و تأكد من أن أدوات التداول الخاصة بك تتوافق مع بيئة التداول الحالية.