يوم السياحة العالمي بثوبِ سرايا العقبة الأردني

الوكيل الاخباري - بالتعاونِ مع سلطةِ منطقةِ العقبةِ الإقتصادية الخاصة، استضاف مشروعُ سرايا العقبة، أحدُ استثمارات إيجل هيلز الأردن؛ أكبرُ مطورٍ عقاريٍ في المملكة؛ فعالياتِ اليوم العالمي للسياحة، والذي يُصادفُ تاريخ 27 سبتمبر/أيلول من كل عام.

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حضر فعالياتِ هذا اليوم كلٌ من السيد عبدالله الفريحات؛ الرئيسُ التنفيذي لشركةِ إيجل هيلز الأردن؛ وعطوفة المُهندس نايف بخيت؛ رئيسُ سلطةِ منطقةِ العقبةِ الاقتصادية الخاصة؛ إلى جانبِ عددٍ كبيرٍ من الشخصياتِ الهامة ورواد الأعمال والصحفيين والمؤثرينَ في مجال السياحة.

اشتملت الفعالياتُ على عددٍ من العروض، تضمنت عروضاً فلوكلورية وعروضاً جويةً لصقور الأردن الملكية، إضافةً إلى بازارٍ مفتوح للزوار.







ضمن فعالياتِ الحفل، عبر رئيسُ سلطةِ منطقةِ العقبةِ الاقتصادية الخاصةِ عن شكرهِ لشركةِ إيجل هيلز الأردن لاستضافةِ هذه الفعالياتِ ضمن مشروعِ سرايا العقبة الذي يُمثلُ وجهةً سياحيةً عائليةً فريدة في المدينة.

كما أضاف البخيت أن هذا المشروعَ من خيرِ ما يُمثلُ واقع السياحةِ في الأردن، ومن خير الأمثلةِ على تطورِ القطاعِ السياحي الأردني وتميزهِ على المستوى الإقليمي.



من جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي لإيجل هيلز الأردن، السيد عبدالله الفريحات، عن سعادتهِ بالتعاونِ مع سلطةِ منطقةِ العقبةِ الاقتصاديةِ الخاصةِ لاستضافةِ فعالياتِ هذا اليومِ في مشروعِ سرايا العقبة.

خلال كلمةٍ ألقاها ضمن الفعاليات، قال الفريحات "سَعيُنا، بالتعاونِ مع سلطةِ منطقةِ العقبةِ الاقتصاديةِ الخاصة، لتطوير القطاعِ السياحي والاستثماري في المدينةِ لا يزالُ مستمراً لتحقيق المكانةِ الرائدةِ لمدينةِ العقبةِ كوجهةٍ سياحيةٍ واستثماريةٍ رائدة تماشياً مع رؤيةِ جلالة الملك. من هنا، من قلبِ سرايا العقبة، أُرحبُ بالعالمِ بأسرهِ لاختبارِ تجربةٍ ذات معايير عالميةٍ مكسوةٍ بطابعٍ أردني فريد يعكسُ فخرنا واعتزازنا بتراثِ وإرث أردننا الحبيب."



يمتدُ مشروعُ سرايا العقبة، أحدُ مشروعاتِ إيجل هيلز العملاقةِ في الأردن، على مساحةٍ تبلغُ 634,000 متراً مربعاً؛ ويحتضنُ داخلهُ عالماً فريداً من الترفيه العائلي.

يتضمن الوحدات السكنيةٌ المتنوعة، نادي سرايا الشاطئي، سرايا ووتر بارك ، مطاعم إضافةً إلى الشاليهات والفنادق من فئة الخمس نجوم، و المساحات الخضراء الخلابة كلها مرافقٌ صُممت بعنايةٍ فائقةٍ وبأحدثِ المعايير العالميةِ للخدمة لتوفرَ للزائر و المُقيمِ و داخل المشروعِ تجربةَ ترفيهٍ فريدةٍ لا تُنسى.



إيجل هيلز الأردن هي الشركةُ الأولى في المملكةِ في مجال التطوير والاستثمار العقاري، ولها العديدُ من الاستثماراتِ في المملكة تهدفُ من خلالها إلى تطوير القطاع الاستثماري والسياحي في الأردن. تتضمنُ قائمةُ المشاريعِ التي تمتلكها إيجل هيلز الأردن كلاً من مشروع سرايا العقبة وقريةِ الراحة في مدينةِ العقبة، في حين أن المشاريع الموجودةَ في مدينةِ عمان تتضمنُ كلاً من فندقِ سانت ريجيس وفندق دبليو عمان، إضافةً إلى ذا سكاي لاين ريزيدنسز وسانت ريجيس ريزيدنسز.