الوكيل الإخباري - ضمن برامج القدس للتأمين المتنوعة لخدمة المجتمع بكافة فئاته، نظمت الشركة بالتعاون مع جمعية فكّر بغيرك الخيرية، برنامجاً احتفالياً بمناسبة يوم الطفل العالمي، تم تخصيصه لدعم مركز بُرما الخيري الكائن في محافظة جرش.

حيث شارك في البرنامج 51 طفلاً من مركز بُرما الخيري، تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و 12 سنة تحت إشراف 5 مرافقين من المركز.



ووسط أجواء من الفرح والبهجة، تضمن البرنامج الاحتفالي، الذي أقيم يوم الأحد الماضي في مطاعم "ماكدونالدز" خلدا، استخدام منطقة الألعاب مع الرسم على الوجوه.



واختتم البرنامج بتناول وجبة الغداء مع لجنة المسؤولية المجتمعية للقدس للتأمين "أهلنا" وبعض المتطوعين، وقامت اللجنة بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين والتي تتضمن أطقم شتوية مناسبة لفصل الشتاء.



هذا وعبّر ممثلو جمعية فكّر بغيرك عن امتنانهم وشكرهم للقدس للتأمين لجهودها في خدمة المجتمع المحلي.

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