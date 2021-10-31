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الأحد، 31-10-2021 06:53 م

١٤١ مليون دينار ارباح 'البوتاس' لنهاية الربع الثالث

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الوكيل الإخباري- ثمن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب جهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في شركة البوتاس العربية في تحقيق نتائج مالية متميزة.

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وأعرب أبو هديب عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية في الشركة وجميع العاملين فيها على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والإدارية على ما بذلوه من جهود متميزة أفضت إلى ارتفاع أرباح الشركة الصافية لتصل إلى (١٤١) مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري. 


وأوضح المهندس أبو هديب، أن مواصلة الشركة تحقيق أداء قوي ومتميز ما هو إلا إنجاز يسجل لجميع العاملين في الشركة وللإدارة التنفيذية التي وضعت الخطط المحكمة للارتقاء بتنافسية "البوتاس العربية" في سوق الأسمدة العالمي ونفذت المشاريع من خلال قوى بشرية متميزة وبحرفية كبيرة تصب في تقدم الشركة وتحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاستثمارية.

 

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