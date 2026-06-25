ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية حصرية مع سمارت باي لتعزيز تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية مع حلول الدفع المرن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة سمارت باي، العلامة التجارية الرائدة والأولى في الأردن في بيع المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وحلول الاتصالات المعززة بخدمات ما بعد البيع الكاملة.

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وبموجب هذه الخطوة، تنضم سمارت باي إلى قائمة شركاء ڤاليو، بما يتيح لها تفعيل حلول الدفع المرنة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من ڤاليو والبدء بتقديمها على أجهزة نقاط البيع المدعومة في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة، وعلى موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة إضافية أو إجراء عمليات ربط تقنية معقدة.



ومن خلال هذه الشراكة، سيكون بإمكان المتسوقين شراء ما يحلو لهم من منتجات جميع العلامات التجارية الرائدة التي توفرها سمارت باي، وإتمام مشترياتهم من خلال تجربة رقمية سهلة وسريعة عبر تطبيق ڤاليو، الذي يتكامل مع أجهزة نقاط بيع سمارت باي وموقعها الإلكتروني، والذي يتيح لهم خيارات دفع متعددة تتناسب مع قدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة مع خطط سداد مرنة تبدأ من شهر وتصل إلى 60 شهراً.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "تكتسب شراكتنا مع سمارت باي أهمية خاصة، كونها تعزز تجارب تسوق العملاء بإتاحة خيارات أوسع من المنتجات والخدمات أمامهم بما يلبي احتياجاتهم، إلى جانب منحهم حرية أكبر في إدارة مشترياتهم بمرونة أعلى مع حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً من ڤاليو من خلال إحدى أكبر منصات تسوق الإلكترونيات الموثوقة، في الوقت الذي تفتح فيه الآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية لزيادة مبيعاتهم بما يدعم نمو أعمالهم."



ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة سمارت باي، سمير سروري: "في سمارت باي، نؤمن بأن توفير أحدث التقنيات والمنتجات العالمية يجب أن يترافق مع حلول مالية مرنة ومبتكرة تُمكّن العملاء من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وراحة. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع ڤاليو كخطوة استراتيجية مهمة تعزز من تجربة التسوق التي نقدمها لعملائنا في الأردن. وعلى مدار ما يقارب عقدين من الزمن، حرصنا في سمارت باي على أن نكون الوجهة الأولى للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة، من خلال تقديم أفضل العلامات التجارية العالمية وأعلى مستويات الخدمة. واليوم، نضيف بعداً جديداً لهذه التجربة عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة، تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة."