ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية مع MEPS و مجموعة PayTabs لتوسيع حلول الدفع المرن عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، المزود الرائد للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الأردن، والتي تعد الركيزة الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية في المملكة، ومجموعة PayTabs، التي تعتبر الشريك العالمي لحلول الدفع لدى MEPS، وإحدى أبرز مزودي البنية التحتية لتنسيق وإدارة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، التي تقدمها شركة ڤاليو الأردن عبر قنوات البيع التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يعزز حضورها في سوق المدفوعات الرقمية الأردنية، والتي تشهد نمواً متسارعاً.



وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتمكن التجار المعتمدون ضمن شبكة MEPS الواسعة، والتي طورتها الشركة على مدار أكثر من 16 عاماً، بالإضافة إلى شبكة تجار ڤاليو الأردن، من تفعيل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، على أجهزة نقاط البيع المدعومة في متاجرهم، دون الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة إضافية أو إجراء عمليات ربط تقنية معقدة، فيما سيتمكن العملاء من إتمام مشترياتهم داخل المتاجر بخطوات بسيطة عبر تطبيق ڤاليو بمسح رمز الاستجابة السريعة عن منفذ البيع، ما يمنحهم تجربة دفع أسرع وأكثر سهولة ومرونة.



وبالاستفادة من مكانة MEPS كمشغل لنظام التحويل الوطني للمدفوعات في الأردن، والذي يربط أكثر من 1,400 جهاز صراف آلي وآلاف أجهزة نقاط البيع على مستوى المملكة، ستصبح حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" من ڤاليو الأردن متاحة عبر واحدة من أكبر شبكات التجار في الأردن.



هذا وتمتد الشراكة بين الطرفين لتشمل منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت من شبكة شركاء منصة PayTabs التي تعنى بإدارة وتنسيق المدفوعات. وفي هذا السياق، سيتمكن تجار التجزئة الإلكترونية وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية العاملين تحت مظلة PayTabs من تقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المقدمة من من ڤاليو الأردن كخيار جديد للدفع عند إتمام عمليات الشراء، وهو ما يتيح للعملاء الاستفادة من خطط دفع مرنة وآمنة، دون الحاجة إلى أي متطلبات تطويرية أو تقنية معقدة أو عمليات دمج إضافية من جانب التجار.



ومن خلال إتاحة حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" ڤاليو الأردن عبر بوابات ومنصات الدفع الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع، ستوفر الشراكة للتجار أدوات إضافية لإثراء تجربة العملاء، وزيادة مرونة عمليات الدفع، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، هذا إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من خدمات ڤاليو الأردن والتحول إلى الدفع الرقمي المرن بما يتناسب مع قدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة لدى الشركة، مع الاستفادة من مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات عبر تجربة رقمية سلسة من خلال تطبيق ڤاليو.



وتمثل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن، إلى جانب أهميتها في دعم التوسع في تبني حلول التكنولوجيا المالية الحديثة، وفي تجسيد الالتزام المشترك بين الأطراف الثلاثة تجاه تعزيز الشمول المالي، وتمكين نمو الأعمال التجارية، ودعم أجندة التحول الرقمي في المملكة على أرض الواقع.



ومن جهة أخرى، فإن اتفاقية الشراكة تؤكد على الدور المحوري لشركة MEPS كممكّن رئيسي لمنظومة المدفوعات في الأردن، باعتبارها حلقة الوصل التي تربط التجار والمستهلكين مع الحلول المالية وحلول الدفع المرن المبتكرة كحلول وخدمات ڤاليو الأردن، وذلك على نطاق واسع.