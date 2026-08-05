ڤاليو الأردن تواصل توسيع حضورها في المملكة عبر شبكة متنامية من القنوات والشراكات وتفتتح فرعاً جديداً في الصويفية فيليج

الوكيل الإخباري- في سياق خطة التوسع التي تقودها، تواصل شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترسيخ مكانتها في المملكة كمؤسسة رائدة في مجالها، مدفوعة بنمو متسارعٍ وانتشار متنامٍ، وذلك مع افتتاح فرعها الثالث في موقع حيوي في الصويفية فيليج، والذي تعزز معه حضورها، وتواكب عبره الطلب المتنامي على حلول الدفع المرنة لديها "الشراء الآن، والدفع لاحقاً".

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وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة، كونها تعكس توجهات الشركة نحو بناء منظومة وصول متعددة القنوات، تجعل حلول الدفع المرنة أقرب إلى العملاء وأكثر اندماجاً في تجاربهم اليومية، من خلال الجمع بين قوة المنصة الرقمية والحضور المباشر في المواقع الحيوية وبمناسبة افتتاح فرع الصويفية، ستطلق ڤاليو عرضاً خاصاً لاسترداد نقدي (كاش باك) بقيمة 20 ديناراً أردنياً مقابل كل تفعيل جديد، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 آب 2026.



وتتيح الشركة للعملاء من خلال فرعها الجديد في الصويفية فيلج، والذي يضاف إلى فرعيها في كل من مجمع الملك الحسين للأعمال وتاج مول، فرصة التعرف إلى خدماتها وحلولها بأسلوب تفاعلي، إلى جانب الحصول على المساعدة على تفعيل حساباتهم على تطبيق ڤاليو خلال دقائق، واستكمال خطوات التسجيل، والحصول على حدهم الائتماني فوراً وفقاً لإجراءات التقييم والاعتماد لدى الشركة، بما يسمح لهم بالبدء بالاستفادة من تجربة ڤاليو المعززة بخطط سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم وحدودهم الائتمانية المعتمدة.



ويأتي توسع ڤاليو في حضورها الميداني بالتوازي مع النمو المتواصل لشبكة شركائها التي تضم قائمة من المؤسسات والعلامات المحلية والعالمية العاملة ضمن قطاعات عدة تتنوع بين التجزئة، والإلكترونيات، والتعليم، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، وأسلوب الحياة.



وفي تعليق له على افتتاح الفرع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "يمثل افتتاح فرعنا الثالث في الأردن خطوة جديدة في مسيرة ڤاليو لبناء منظومة مالية أكثر قرباً من حياة الناس واحتياجاتهم؛ فالتوسع بالنسبة لنا لا يقاس بعدد المواقع وحده، بل بقدرتنا على أن نكون حيث يحتاجنا العملاء، وعلى توفير تجربة متكاملة تجمع بين سهولة التكنولوجيا وقيمة التواصل المباشر. ومع مواصلة بناء شبكة شراكاتنا وتوسيع نقاط الوصول إلى خدماتنا، نتطلع إلى ترسيخ نموذج مالي أكثر مرونة واتصالاً بالحياة اليومية ومتطلبات المستقبل، بما يدعم رؤيتنا للنمو المستدام في السوق الأردنية."

ويأتي افتتاح فرع الصويفية فيلج في إطار مرحلة توسع تشهدها ڤاليو الأردن منذ إطلاق عملياتها رسمياً في أيار 2026، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة للعمل بموجب رخصة التمويل المتخصص. هذا وكانت الشركة قد عملت خلال فترة قصيرة منذ بدء عملياتها، على بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات وعلامات تجارية ومنصات رقمية في قطاعات متنوعة، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع المرنة، وربطها بالاحتياجات الفعلية للعملاء والتجار على حد سواء.