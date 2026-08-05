ڤاليو الأردن تواصل توسيع حضورها في المملكة عبر شبكة متنامية من القنوات والشراكات وتفتتح فرعاً جديداً في الصويفية فيليج

وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة، كونها تعكس توجهات الشركة نحو بناء منظومة وصول متعددة القنوات، تجعل حلول الدفع المرنة أقرب إلى العملاء وأكثر اندماجاً في تجاربهم اليومية، من خلال الجمع بين قوة المنصة الرقمية والحضور المباشر في المواقع الحيوية وبمناسبة افتتاح فرع الصويفية، ستطلق ڤاليو عرضاً خاصاً لاسترداد نقدي (كاش باك) بقيمة 20 ديناراً أردنياً مقابل كل تفعيل جديد، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 آب 2026.
وتتيح الشركة للعملاء من خلال فرعها الجديد في الصويفية فيلج، والذي يضاف إلى فرعيها في كل من مجمع الملك الحسين للأعمال وتاج مول، فرصة التعرف إلى خدماتها وحلولها بأسلوب تفاعلي، إلى جانب الحصول على المساعدة على تفعيل حساباتهم على تطبيق ڤاليو خلال دقائق، واستكمال خطوات التسجيل، والحصول على حدهم الائتماني فوراً وفقاً لإجراءات التقييم والاعتماد لدى الشركة، بما يسمح لهم بالبدء بالاستفادة من تجربة ڤاليو المعززة بخطط سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم وحدودهم الائتمانية المعتمدة.
ويأتي توسع ڤاليو في حضورها الميداني بالتوازي مع النمو المتواصل لشبكة شركائها التي تضم قائمة من المؤسسات والعلامات المحلية والعالمية العاملة ضمن قطاعات عدة تتنوع بين التجزئة، والإلكترونيات، والتعليم، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، وأسلوب الحياة.
وفي تعليق له على افتتاح الفرع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "يمثل افتتاح فرعنا الثالث في الأردن خطوة جديدة في مسيرة ڤاليو لبناء منظومة مالية أكثر قرباً من حياة الناس واحتياجاتهم؛ فالتوسع بالنسبة لنا لا يقاس بعدد المواقع وحده، بل بقدرتنا على أن نكون حيث يحتاجنا العملاء، وعلى توفير تجربة متكاملة تجمع بين سهولة التكنولوجيا وقيمة التواصل المباشر.
وتقدم ڤاليو في الأردن حلولاً مالية رقمية تتيح للعملاء الوصول إلى خيارات دفع مرنة ضمن تجربة رقمية سلسة، في إطار نموذج يقوم على البيانات والتقييم الائتماني، ويهدف إلى دعم استخدام أكثر مسؤولية وتنظيماً للحلول التمويلية.
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