ڤاليو الأردن ومدفوعاتكم تطلقان شراكة استراتيجية لتمكين سداد الدفعات عبر إي فواتيركم

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ڤاليو الأردن، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مدفوعاتكم، الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في الأردن، وذلك بهدف تمكين عملاء ڤاليو من الاستعلام عن مستحقاتهم وسدادها بسهولة وأمان عبر نظام إي فواتيركم.





وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة مدفوعاتكم في عمّان، من قبل كل من السيد/ محمد اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، والسيدة/ لمى زواتي، الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء ڤاليو الأردن من إدارة مدفوعاتهم من خلال خيارات دفع مرنة ومتعددة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بشكل مباشر وسلس عبر نظام إي فواتيركم سواءً عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، بعد إدراج ڤاليو الأردن كجهة مُفوترة، بما يعزز تجربتهم.



وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود الطرفين في دعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في المملكة، من خلال توفير حلول دفع إلكترونية آمنة ومتطورة تسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التحصيل الإلكتروني، بما يدعم التوجهات الوطنية نحو توسيع نطاق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.



وفي تعليق على هذه الشراكة، قال السيد/ محمد اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن: "تكتسب هذه الشراكة أهمية استراتيجية بالغة، إذ تعزز مساعينا في توسيع قاعدتنا في السوق الأردنية وتوطيد وجودنا فيها؛ كونها تدعم توجهاتنا نحو تعزيز حضورنا في السوق الأردنية، والإسهام بفاعلية في بناء منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً واستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تقديم خدماتنا الرقمية بمستوى عالٍ من الكفاءة، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إليها ضمن تجربة سلسة، وذلك عبر شراكات نوعية مع منصات موثوقة تمتلك بنية تحتية متقدمة وانتشاراً واسعاً مثل مدفوعاتكم. ونثق بأن هذا التكامل بين الأنظمة المالية سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، وإتاحة تجربة أكثر شمولاً، بما يدعم الاقتصاد الرقمي، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي واعد في مجال التكنولوجيا المالية."



ومن جانبها، قالت السيدة/ لمى زواتي، الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم: "نحن سعداء بشراكتنا مع ڤاليو الأردن، والتي تأتي في إطار حرصنا على توسيع منظومة الحلول المتاحة عبر نظام إي فواتيركم، وتعزيز تكاملها بما يسهل الوصول إلى المزيد من الخدمات المالية الرقمية، ويلبي احتياجات المستخدمين المتنامية، وهو ما يعكس دورنا في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن."



وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون مستقبلًا بما يدعم الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، ويواكب التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها القطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاقها.