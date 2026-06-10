ڤاليو الأردن ونتورك إنترناشيونال – الأردن تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً عبر شبكة واسعة من التجار

الوكيل الإخباري- وقعت شركة ڤاليو الأردن، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نتورك إنترناشيونال – الأردن، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً لعملائها عبر شبكة تجار نتورك إنترناشيونال في المملكة.

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وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤاليو لتعزيز تواجدها في السوق وتوسيع نطاق وانتشار خدماتها، من خلال إتاحة حلول دفع رقمية سلسة ومتكاملة تُمكّن العملاء من إتمام مشترياتهم عبر شبكة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية، سواء داخل المتاجر أو عبر منصات التجارة الإلكترونية.



وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن التجار ضمن شبكة نتورك إنترناشيونال – الأردن من توفير حلول الدفع المرنة من ڤاليو لعملائهم بسهولة وسرعة من خلال إجراءات انضمام وربط مبسطة، ليتم إثر ذلك تفعيل تطبيق ڤاليو الخاص بالتجار عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لنتورك إنترناشيونال - الأردن، بما يتيح للعملاء إتمام عمليات الشراء في إطار تجربة رقمية سلسة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يساهم في تعزيز تجربتهم ودعم نمو مبيعات التجار.



ومع هذه الخدمة، سيتمكن عملاء ڤاليو من الاستفادة من خيارات دفع متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك ضمن حدودهم الائتمانية المعتمدة، ومن خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق ڤاليو.



وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم منظومة المدفوعات الرقمية والتمويل الاستهلاكي في الأردن، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين والتجار في السوق المحلية.



ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة قاعدة مستخدمي خدمات ڤاليو وتعزيز معدلات استخدام خدماتها، بما ينعكس على توسيع حجم المعاملات عبر منصتها وترسيخ مكانتها كمزود رئيسي لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في المملكة. وفي سياق متصل، ستعزز هذه الشراكة من قدرة نتورك إنترناشيونال – الأردن على تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وقيمة مضافة أكبر للتجار ضمن شبكتها، بما يواكب تطورات قطاع المدفوعات الرقمية واحتياجات السوق الأردنية المتنامية.



وعلى هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ڤاليو نحو دعم نمو أعمالها في السوق الأردنية، من خلال التعاون مع أحد أبرز مزودي حلول الدفع في المنطقة وحيث نؤمن بأن تقديم حلول دفع مرنة وسلسة أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة العملاء ودعم نمو التجار، فإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة خدمات ڤاليو لشريحة أوسع من العملاء والتجار في مختلف أنحاء المملكة.



ومن جهته، عبر المدير الإداري والإقليمي لعمليات المعالجة في شركة "نتورك" في منطقة المشرق العربي، أمجد الصادق عن فخره بالتعاون مع شركة ڤاليو، وقال: "تتماشى حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً مع التزامنا بتقديم أحدث حلول الدفع لشبكة عملائنا من التجار في الأردن، كجزء من جهودنا لتمكين الأعمال المحلية في إطار استراتيجيتنا التي تقوم على الشراكات النوعية الدافعة للابتكار، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسريع النمو لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية وتسهيل المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات."