ڤاليو تبدأ عام 2026 بزخم قوي خلال الربع الأول حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 40% ليصل إلى 28.7 مليون دولار أمريكي

الوكيل الإخباري- أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في مصر، اليوم، عن نتائجها المالية القوية للربع الأول المنتهي في 31 آذار 2026، والتي حققتها بفضل النجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، معززة من خلالها مكانتها الرائدة في السوق.

اضافة اعلان



وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 28.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 4.17 مليون دولار أمريكي.وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 131.6 مليون دولار أمريكي، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين ضمت 924 ألف عميل، وبزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات التي وصلت إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في كانون الثاني 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.



وعلى الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 1.46 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق، وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. وحيث تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، فقد وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، ساهموا بمبلغ 19.7 مليون دولار أمريكي في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.



وشهدت باقة منتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج "U" للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 73.7 مليون دولار أمريكي. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع كمحرك حيوي للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 31.4 مليون دولار أمريكي مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. وفي سياق متصل، أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 22.7 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 6.9 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 4.3 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، وليد حسونة: "تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026".



ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية، وجهات مصرفية وغير مصرفية، بإجمالي 400.8 مليون دولار أمريكي. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ21 من توريق سندات بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي، وجمعت 32.1 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 39.7 مليون دولار أمريكي في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.



وخلال الربع الأول من عام 2026، حققت ڤاليو عدة إنجازات استراتيجية هامة، كان أحدثها تعزيز تجربتها الرقمية بالكامل من خلال إطلاق خدمة التمويل الفوري للمبالغ الكبيرة عبر التطبيق، والتي تبدأ من 18.9 ألف دولار أمريكي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.