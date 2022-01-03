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الإثنين، 03-01-2022 12:37 م

100 ألف دينار للرابح الثاني بجائزة حساب توفير "طريقك دهب" الكبرى من كابيتال بنك

Capital Bank 2nd winner - image


الوكيل الاخباري - ضمن حملته الترويجية لأصحاب حسابات التوفير " طريقك دهب"، أعلن كابيتال بنك في احتفالية أقامها يوم الأحد الموافق 2/1/2022 في مركز البنكية الخاصة وإدارة الثروات التابع للبنك، عن اسم الرابح الثاني بالجائزة الكبرى والبالغ قيمتها 100 ألف دينار عن شهر كانون الثاني، والتي فاز بها السيد أديب جبوري والسيدة سهيلة زكّو عن حسابهم المشترك.

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وتعد هذه الجائزة الكبرى الثانية التي يربحها أحد عملاء حسابات التوفير في كابيتال بنك، الذي أطلق في شهر تموز 2021 حملة ترويجية لأصحاب هذه الحسابات لتشجيعهم على الادخار وتنمية رصيد حساباتهم، إضافة إلى تحفيز العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لديه، مع فرص مرتفعة بالفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية تصل إلى 5 الآف دينار لخمس رابحين شهرياً، بالإضافة الى جائزتين كبرتين بقيمة 100 ألف دينار لكل جائزة.


وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان:" يسعدنا جداً أن نكشف اليوم عن اسم رابح الجائزة الكبرى الثانية من جوائز حسابات التوفير "طريقك دهب"، وأهنئ جميع الفائزين في هذه الحملة التي تعد الأكبر على مستوى كابيتال بنك من حيث عدد الجوائز أو الفرص الكبيرةوفقاً لمعدل رصيد الحساب السنوي ولضوابط وشروط الحساب"، مبيناً بأن حملة جوائز حسابات توفير "طريقك دهب" مستمرة خلال العام 2022.


وأكد عثمان أن إطلاق هذه الحملة يتماشى وأهداف كابيتال بنك المتمثلة في توسيع قاعدة عملائه المتزايدة، وتشجيع ونشر ثقافة الادخار داخل المجتمع الأردني لبناء الأسس المالية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم وضمان رفاهيتهم المالية.


وبالتزامن مع هذه الحملة، أطلق كابيتال بنك حملة أخرى لحسابات التوفير،كافئ من خلالها العميلين الذين وجّها أكبر عدد من الدعوات لأهلهما وأصدقائهما لفتح حسابات لدى البنك، بسيارتي Range Rover Sport 2021.

 




 

 


 

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