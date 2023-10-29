100 ألف من زين و26,7 ألف دينار من مشتركيها وموظفيها لنصرة الأهل في غزة

الوكيل الإخباري - ضمن مبادراتها المستمرة تجاه الأهل في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، في إطار الهبّة الأردنية لنصرتهم في وجه الاحتلال واعتداءاته المستمرة والحصار المفروض عليهم منذ أسابيع؛ قدّمت شركة زين الأردن تبرّعاً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار أردني، فيما قدم مشتركوها 9,024 دينار، بالإضافة إلى 17,700 دينار من موظفي الشركة، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وجاءت تبرعات مشتركي زين ضمن حملة جمع التبرّعات التي أطلقتها الشركة مع بداية العدوان الغاشم على غزة، لإتاحة الفرصة لزبائنها المشتركين بخطوط الأفراد للتبرع للأهل في غزة من خلال توفير آلية ملائمة تسهّل عليهم التبرع، وذلك عبر الرمز (#710*)، حيث كانت الشركة قد أعلنت عن هذه الحملة التي استمرت لمدة أسبوعين لجميع مشتركيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للمشاركة في دعم صمود الأهل والأشقاء في غزّة الحبيبة، فيما قدمت زين تبرعاً إضافياً، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستضاعف قيمة التبرعات التي سيقدمها مشتركوها، حيث قامت الشركة بتقديم 10 أضعاف المبلغ، إضافةً إلى حملة التبرعات الداخلية من قِبل الموظفين، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الثابت والموحّد تجاه القضية الفلسطينية.



وأطلقت زين سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد الذي يعاني من ويلات الاحتلال منذ أكثر من 75 عاماً وما يزال، والتعبير عن تضامنها معهم والوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم للمساهمة في التخفيف عنهم في ظل هذا الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشونه، وذلك ضمن الموقف الأردني الموحّد قيادةً وشعباً تجاه فلسطين بوصلة الأردنيين، حيث قدّمت زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال على شبكة جوال فلسطين، لتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم، كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش" من خلال الدخول على قائمة التبرعات في التطبيق واختيار بند الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإدخال المبلغ المُراد التبرع به، في الوقت الذي ما يزال باب التبرع مفتوحاً من خلال هذه الآلية، حيث هبّ الأردنيون أفراداً ومؤسسات للتبرع للأهل والأشقاء، إذ أطلقت اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع "زين كاش" حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، والتي وصلت قيمة التبرعات المقدمة من خلالها إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.



كما قامت زين وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود، كما كانت قد نظّمت وقفة تضامنية لموظفيها أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني لدعم صمود أهل غزة، اشتملت على الوقوف دقيقة صمت تحيةً لأرواح الشهداء.