100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة تتأهل للمشاركة في "زين المبادرة 6"

الوكيل الإخباري - أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن تأهّل 100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة للمشاركة في النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة – الذي يعد أهم وأضخم برامج المنصة لدعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة في المملكة-، وذلك من أصل ما يقارب 400 فكرة ريادية و 100 شركة ناشئة متقدمة، ليتم الانتقال بها إلى مراحل البرنامج القادمة.

وتم اختيار الأفكار الريادية والشركات الناشئة من قِبل لجنة تحكيم مختصّة في مجال الأعمال الريادية وتطوير المشاريع، حيث عملوا على دراسة جميع الأفكار والمشاريع المتقدّمة من مختلف محافظات المملكة ليتم اختيار الأنسب وفقاً لشروط المشاركة في البرنامج.

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وتم الانتقال بالمشاركين إلى ثاني مراحل البرنامج، والتي تشتمل على معسكر تدريبي مكثّف يتضمّن دورات تدريبية وورش عمل في أبرز المجالات والمواضيع التي تهم رياديي الأعمال، وكل ما يلزمهم لتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، يقدّمها مجموعة مميزة من المدربين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، لينتقل بعدها المشاركون إلى مراحل التوجيه والإرشاد وعرض المشاريع، وصولاً إلى المرحلة النهائية واختيار الأفكار والمشاريع والشركات، والتي سيحصل أصحابها على دعم نقدي مقدّم من منصّة زين للإبداع يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار، إلى جانب الدعم اللوجستي، والذي سيتضمّن الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق، إلى جانب توجيه هذه الشركات والأفكار لجاهزية الاستثمار بالتعاون مع مسرّعات الأعمال (Oasis 500) و (Flat6labs).



يذكر بأن نسخة برنامج زين المبادرة لهذا العام تأتي تحت عنوان "الجاهزية للاستثمار"، وتتضمّن مساران أساسيان، هما مسار الأفكار الريادية الموجّه لكل من يمتلك فكرة ريادية ممكَّنة عن طريق التكنولوجيا يرغب صاحبها بتحويلها إلى مشروع قائم أو شركة ناشئة، ومسار الشركات الناشئة الموجّه للشركات الناشئة المسجلة في الأردن والتي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات، وبدأت فعلياً ببيع المنتج أو الخدمة التي تقدّمها، وممكّنة أيضاً عن طريق التكنولوجيا.