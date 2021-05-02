128.3 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في الربع الاول من العام 2021

الوكيل الاخباري - قامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الاول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخرا من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل معززا بذلك من تواجده في سلطنة عُمان.

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لقد جاء ذلك ضمن استراتيجية مجموعة البنك العربي في توسيع اعمالها في منطقة الخليج العربي، هذا وارتفعت أصول المجموعة كما في 31 آذار 2021 لتصل الى 62.5 مليار دولار امريكي منها 8.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ50.7 مليار دولار امريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 23%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 33.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 أذار 2021 منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ 26.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 28%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 30% لتصل الى 45.8 مليار دولار أمريكي منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــ35.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.



وقد بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات128.3 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 أذار2021 مقارنة مع 147.6 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبتراجع نسبته 13%.

كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 10 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الاول من العام 2021.



وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "ان النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنكفي الربع الاول من العام الحالي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 مقارنة بالفترة السابقة والتي لم تكن تتضمن بعد الاثار السلبية لهذه الجائحةلتعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيراتوتحقيق ارباح مستدامة."



ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي –ان نتائج مجموعة البنك العربي خلال الربع الاول من العام 2021 تعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع حركة التجارة العالمية، بالاضافة الى ان البنك قام بتعزيزبناء المخصصاتكإجراء وقائي لتغطية المخاطر الائتمانية المستقبلية.



كما اشار السيد صباغ الى ان صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ 293.8مليون دولار وبتراجع 13% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4% كما في أذار 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.1%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.



وفي الختام عبر السيد صبيح المصري عن اعتزازه بالطريقة التي ارتقت بها مجموعة البنك العربي في تسخير جل قدراتها وطاقاتها لحماية مصالح عملائها ومساهميها في ظل مستوى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا الى ان ارتفاع وتيرة برامج التطعيم التي تشهدها دول العالم منحتنا جرعة اضافية أخرى من التفاؤل بعودة الاقتصادات الإقليمية والعالمية الى التعافي بشكل تدريجي مستقبلا.