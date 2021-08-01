182.4 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الاول من العام 2021

الوكيل الاخباري - حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 20 %، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أميركي في نهاية النصف الأول من العام 2021.

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وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك إسلامي متكامل معززا بذلك من تواجده في سلطنة عُمان، وارتفعت أصول المجموعة كما في 30 حزيران (يونيو) 2021 لتصل إلى 63 مليار دولار أميركي منها 8.2 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــــــ51.6 مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22 %.



كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28 % لتصل الى 46 مليار دولار أميركي منها 7 مليارات دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 35.9 مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 33.8 مليار دولار أميركي كما في 30 حزيران (يونيو) 2021 منها 7.2 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.7 مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27 %.



وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك، ونهج البنك الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا.”

ومن جهته أشار نعمة صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – إلى أن جائحة كورونا قد اختبرت البنوك بطرق لم نعهدها من قبل، إلا أن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعال في مواجهة التحديات.



كما أضاف صباغ أن صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ 579.8 مليون دولار أميركي وبنمو 6 % عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأسمال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 % كما في حزيران (يونيو) 2021، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.5 %، ونوه الى أن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.



وفي الختام أكد صبيح المصري ثقته بقدرة البنك العربي على تجاوز التحديات والاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة، كما أشاد بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، وتكريس أعمالها لإثراء مصالح عملائها ومساهميها.

وتجدر الإشارة بأن البنك العربي قد قام مؤخرا بإصدار تقريره السنوي الحادي عشر للاستدامة والذي يقدم ملخصا لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2020.



وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة بتاريخ 29/7/2021 وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد محمود ملحس عضوا في مجلس إدارة البنك كما وتم انتخابه نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وخلال جلسة مجلس الإدارة أعلن السيد نعمة صباغ / المدير العام التنفيذي المجلس رغبته في التقاعد بنهاية العام الحالي بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات امتدت 47 عاماً على صعيد القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا، حيث شغل في آخر 12 عاما منها منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي.



وقد كانت توصية نعمة صباغ إلى مجلس الإدارة بتعيين الفاضلة رندة الصادق لتولي منصب المدير العام التنفيذي خلفاً له عند تقاعده حيث تشغل منصب نائب المدير العام التنفيذي منذ العام 2010 وقد لاقت هذه التوصية ترحيبا من مجلس الإدارة.

