الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الإحصاءات تكشف عدد سكان الأردن حتى نهاية العام الماضي

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - أسماء

وفاة طفلة إثر حريق منزل في اربد

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

شكوى من انقطاع دواء الأنسولين في مستشفى الإيمان والمدير يؤكد توفر البديل

توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الأربعاء، 12-07-2023 11:31 ص

20 رابح و 8000 دينار شهرياً ضمن حملة 20 عام من العطاء مع المناصير للزيوت والمحروقات

WhatsApp Image 2023-06-10 at 10.16.44 AM


الوكيل الإخباري - تم تسليم مجموعة من الرابحين بالسحب الرابع ضمن احتفالات المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها .. 20 رابح و 8000 دينار شهرياً ضمن حملة 20 عام من العطاء وذلك خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة المناصير للزيوت والمحروقات ع الهوا مع راديو نشامى بتقديم الاعلامي هيثم الوكيل وبرنامج دق سلف برعاية المناصير للزيوت والمحروقات وحضور  ممثلين من الشركات عدد من الرابحين والجمهور .

وبهذه المناسبة صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير  "تحتفل المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عاماً من التميز، البناء ،العطاء والابداع في التكنولوجيا ذات البعد الخدمي في مجال الوقود ،عشرون عاماً في خدمة الوطن والمواطن ، عشرون عاماً من التطور في هذا المجال أحدثت فيه إضافه نوعيه في قطاع محطات الوقود وخدماتها المتميزة التي غيرت وطورت الكثير الكثير من خدمات محطات الوقود ومعاييرها في المملكة وأن المناصير من أوائل الشركات الرائدة الذي أحدثت فرقاً واضحاً متميزاً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ اليوم الأول في بناء المحطات بأسلوب مميز وحديث يضمن إستخدام أحدث التكنولوجيا لخدمة عملائها وزوارها من خدمات الدفع بجميع أشكالها وتقديم أفضل حلول أعادة التعبئة للعملاء من مختلف القطاعات سواء مواطنين أو شركات وأكد على ان الشركة تحتل موقعا متميزاً على خريطة شركات الوقود في العالم بل أصبحت تنافس على المستويات الاقليمية والعالمية بما وصلت إليه من إستخدام خدمات تكنولوجية حديثة تخدم عملائها"

وأضاف المناصير  " بأننا مستمرون معكم ضمن إحتفالات شركة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس الشركة  و 20 رابح  و 8000 دينار ضمن حملة 20 عام من العطاء شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".

وأوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " أن الشركة فخورة في مشاركة عملائها هذا النجاح والانجاز في السوق الاردني بالذكرى العشرين على تأسيسها وفي هذه المناسبة ستقوم الشركة  بتقديم 20 جائزة لـ 20 رابح شهرياً وحتى نهاية العام الحالي من خلال اجراء سحب وتوزيع الجوائز تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة لمستخدمي بطاقة المكافآت أبشرعند تعبئة الوقود بكافة أنواعه في محطات المناصير أوالمحطات التابعة لها والمنتشرة في جميع انحاء المملكة لتعبئة كافة انواع الوقود بما لا يقل عن 50 دينار شهرياً و اختيار 20 رابح شهرياً ممن تنطبق عليهم الشروط وتقديم جائزة بقيمة 400 دينار اردني لكل رابح منهم ،  وانه تم إجراء السحب بحضور ممثلي من قسم الترويج بوزارة الصناعة والتجارة ، والإعلان عن اسماء وارقام بطاقات أبشر للرابحين  ضمن ثلاث مجموعات كالتالي :

 *   8 رابحين بطاقات محروقات   eCash بقيمة 400 دينار للرابح الواحد.
 *   6 رابحين بـ قسيمة شراء بقيمة 400 دينار للرابح الواحد اطارات GOOD YEAR   من المناصير لتجارة الآليات
 *   6 رابحين بـ قسيمة شراء بقيمة 400 دينار للرابح الواحد أجهزة لابتوب  Lenovo من المناصير لتكنولوجيا المعلومات

للمشاركة كل ما عليك انك تستخدم بطاقة #أبشر الفعالة عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والمحطات التابعة لها بما لايقل عن 50 دينار بالشهر تشمل جميع انواع الوقود بالمحطات للتأهل ودخول السحب.
بالتوفيق للجميع بالسحب الخامس  يوم الأربعاء الموافق  09/08/2023 وذلك عن حركات تعبئة شهر 7  تموز الحالي.

يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير اوالمحطات التابعة لها ، ونؤكد  على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصر فقط يجب تفعيل البطاقة  قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، وذلك من خلال  زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.

* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 360347
*تطبق الشروط والأحكام.
للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:
https://bit.ly/3kJ5GSi

لمشاهدة فيديو  تسليم الرابحين   https://fb.watch/lJ7W_inNgK/

اضافة اعلان

 













 




 

 


 

إقرأ ايضا
Globitel Moves to New KHBP Headquarters

Globitel تبدأ عصراً جديداً يتسم بالازدهار والريادة في مقرها الرئيسي الجديد الواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال

WhatsApp Image 2023-07-11 at 3.55.05 PM

فلاورد تطور عملياتها في إدارة الموارد البشرية بالتعاقد مع SAP

WhatsApp Image 2023-07-11 at 2.31.16 PM

عروض حصرية من الأردنية للطيران إلى الشارقة

fba4c735-53ca-499e-b134-65e948b67dbb

شركة زين الأردن تورّد غرفتي مراقبة إلكترونية مركزية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

logo-2

الأردن يستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لتكنولوجيا الطائرات المسيرة في 16 و 17 تموز2023 تحت رعاية ملكية سامية وبمشاركة عربية ودولية

ara

البنك العربي يجدد دعمه لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-19 at 1.05.51 PM

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المناصير شارع (100)

WhatsApp Image 2023-06-14 at 9.33.36 AM

بالصور تسليم الرابحين بالسحب الثالث الهدايا و 20 رابح و 8000 دينار شهرياً ضمن حملة 20 عام من العطاء مع المناصير للزيوت والمحروقات